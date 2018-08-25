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ضبط 41 قطعة سلاح نارى بحوزة 40 متهما فى حملات موسعة خلال 24 ساعة

السبت، 25 أغسطس 2018 12:57 م
ضبط 41 قطعة سلاح نارى بحوزة 40 متهما فى حملات موسعة خلال 24 ساعة سلاح مضبوط-أرشيفية
كتبت: دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن، وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط 40متهما بحوزتهم 41 قطعة سلاح نارى.
 
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال أمس من ضبط 41 قطعة سلاح بحوزة 40 متهم .
 
وتم ضبط 5 بنادق آلية، و5 بنادق خرطوش، 3 طبنجات ، 28  فرد محلى الصنع ،58 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابات المختصة وجارى استمرار الحملات .
 

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