video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 01:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط هارب من حكم بالسجن 3 سنوات أثناء معاكسة الفتيات بالمعصرة

السبت، 25 أغسطس 2018 01:00 ص
ضبط هارب من حكم بالسجن 3 سنوات أثناء معاكسة الفتيات بالمعصرة وقائع تحرش - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعصرة من القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن 3 سنوات، خلال حملة أمنية بمنطقة حدائق حلوان، أثناء معاكسته الفتيات.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم هانى الحداد، رئيس المباحث وإشراف العقيد مجدى خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، تمكنوا خلال حملة لتفقد الحالة الأمنية بشوارع حدائق حلوان، من ضبط شاب يعاكس الفتيات، وبالفحص تبين أنه يدعى "عبدالرحمن. ا.ا" ٢٨ سنة، عاطل، وهارب من حكم بالسجن ٣ سنوات "مخدرات".

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على تقرير غرفة عمليات القومى للمرأة عن التحرش بالعيد حتى الآن

"القومى للمرأة" يكشف دوافع الأطفال للتحرش بالفتيات فى العيد

الشرطة النسائية تنجح فى التصدى للتحرش فى ثالث أيام العيد

معاكسه فتيات

قسم المعصره

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة