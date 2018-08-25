ضبط هارب من حكم بالسجن 3 سنوات أثناء معاكسة الفتيات بالمعصرة

كتب على عبد الرحمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعصرة من القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن 3 سنوات، خلال حملة أمنية بمنطقة حدائق حلوان، أثناء معاكسته الفتيات.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم هانى الحداد، رئيس المباحث وإشراف العقيد مجدى خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، تمكنوا خلال حملة لتفقد الحالة الأمنية بشوارع حدائق حلوان، من ضبط شاب يعاكس الفتيات، وبالفحص تبين أنه يدعى "عبدالرحمن. ا.ا" ٢٨ سنة، عاطل، وهارب من حكم بالسجن ٣ سنوات "مخدرات".

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.