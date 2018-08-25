صور.. وفد أفريقى أسيوى أمريكى يزور آثار فوه الإسلامية بكفر الشيخ

تشهد مدينة فوه تزايداً من زيارات الوفود السياحية سواء الداخلية أو الخارجية للآثار الإسلامية بها والتى تحتوى على ثلث الآثار الإسلامية فى مصر، ومرافقة المسئولين بمنطقة آثار فوه، ياسر الكردی، مدير إدارة آثار فوه، وأحمد جالی الخولى، وكمال الصعيدی، مفتشا الآثار، بتوجيهات محمد الملاح مدير عام آثار فوه، لبيان أهمية الآثار والشرح المفصل لكل محتويات مدينة فوه الأثرية.

قال ياسر الكردى، مدير آثار فوه، تزايدت هذه الأيام الوفود السياحية سواء للسياحة الداخلية من مصريين من عدة محافظات مصرية والمهتمين بالآثار، ومن السياحة الخارجية بزيارة الوفد الأجنبى الذى يمثل 3 قارات "أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية"، ضمن برنامج التنمية الريفية المستدامة تحت رعاية وزارة الزراعة.

وأضاف الكردى، لـ"اليوم السابع"، أن منطقة فوه الأثرية برئاسة محمد الملاح مدير عام آثار فوه، حريصة على حسن استقبال الوفود ومصاحبتهم طوال فترة الزيارة، للتوضيح والشرح الكافى لكل ما تضمه المناطق الاثرية من محتويات سواء الـ365 مسجداً أو ربع الخطايبة أو التكية الخلاوتية.



وفد أفريقى أمريكى أسيوى بآثار فوه



وفد أفريقى أمريكى أسيوى بآثار فوه



جانب من الوفد السياحى