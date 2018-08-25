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السبت، 25 أغسطس 2018 05:36 م
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صور ..محافظ البحيرة تكرم المخترع الصغير بكفر الدوار لنبوغه العلمى

السبت، 25 أغسطس 2018 05:02 م
صور ..محافظ البحيرة تكرم المخترع الصغير بكفر الدوار لنبوغه العلمى جانب من التكريم
البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة
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أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على دعمها الكامل للطلاب الموهوبين والمبتكرين فى كافة المجالات الثقافية والعلمية.

وجاء ذلك خلال تكريم الطالب وليد محمد عبادى ابن مركز كفر الدوار الحاصل على المركز الأول من نادى أرشميدس بموسكو وهى واحدة من أكبر مسابقات العالم وتقام فى دولة روسيا كل عام بمشاركة 70 دولة منها 12 دولة عربية.

وأشادت محافظ البحيرة بموهبة الطالب المتميزة ونبوغه العلمى، كما قررت صرف مكافأه مالية له وإعفائه من المصروفات الدراسية ومنحه شهادة تقدير ودرع المحافظة تشجيعها له للاستمرار فى أبحاثه العلمية.

وشارك فى التكريم محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة والمهندس سمير قاسم رئيس رابطة مستثمرى الغزل والنسيج بكفر الدوار، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن الطالب وليد العبادى فى الصف الثانى الثانوى بمدرسة عمر بن الخطاب التجريبية بكفر الدوار وحاصل على العديد من الجوائز الدولية والمحلية ويلقب بالمخترع الصغير، حيث حصل على لقب أصغر بروفيسور على مستوى العالم فى عام 2014 لما قام به من اختراع لنموذج موجات مغناطيسية للاستخدام الحربى.

كما حصل على الجائزة الأولى على مستوى الوطن العربى فى اختراع خلايا لإنتاج الطاقة من النبات فى عام 2015 و فى عام 2016 على المركز الأول من الجامعة الوطنية الماليزية كاصغر باحث وأصغر محاضر فى بحث يفيد الإنسانية وعلى ذهبية جامعة 6 أكتوبر فى جهاز يكتشف أمراض التربة بالإضافة لحصوله على العديد من الجوائز الكبرى أهمها المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة العالم الصغير وجائزة المبدع الصاعد من مؤسسة المنجزين العرب ولقب بسفير العلم من ولاية الشارقة بالإمارات العربية فى مؤتمر تطوير الموهبة.

 

1 محافظ البحيرة تكرم المخترع الصغير

 محافظ البحيرة تكرم المخترع الصغير

 

2 جانب من تكريم المخترع الصغير
 جانب من تكريم المخترع الصغير

 

3 تكريم المخترع الصغير
تكريم المخترع الصغير

 

4 محافظ البحيرة مع المخترع الصغير
 محافظ البحيرة مع المخترع الصغير

 


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