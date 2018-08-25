صور.. شرطة الأرجنتين تحاصر منزل الرئيسة السابقة بعد تورطها فى قضايا فساد

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

حاصرت الشرطة الأرجنتينية اليوم السبت، منزل الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، تنفيذا لأمر قضائى بعد تورطها فى قضايا فساد خلال رئاستها بين العامين 2007 و2015.

ودخل نحو 20 شرطيا فى حى راق فى بوينس أيرس أمام كاميرات عشرات الصحفيين، وسط حراسة أمنية مشددة.



شرطة الأرجنتين

وأصدر القاضى كلاوديو بوناديو أمرا بالمداهمة فى إطار فضيحة "دفاتر الفساد" التى كشفت قيام شركات بناء وأشغال عامة بدفع رشى إلى إدارة كيرشنر.

وكان مجلس الشيوخ قد رفع مساء الأربعاء جزئيا الحصانة عن كريستينا كيرشنر، العضو فى هذا المجلس، ما سمح بالقيام بالمداهمة. وتستفيد كيرشنر حاليا من حصانة برلمانية تحول دون سجنها، لكنه بالإمكان الاستماع إلى أقوالها من قبل قاض، وتوجيه تهم إليها وحتى محاكمتها.

وتبين أن الشركات العاملة فى قطاع البناء والأشغال العامة كانت تنقل الرشى المالية إلى منزل وزراء فى حكومة كيرشنر، أو إلى شقة تابعة لكيرشنر وزوجها، أو حتى إلى المقر الرئاسى فى أوليفوس قرب بوينس أيرس.



شرطة الأرجنتين



تواجد شرطة الأرجنتين



جانب من تواجد شرطة الارجنيتن



حصار شرطة الأرجنتين للمنز ل