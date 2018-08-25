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صور.. رئيس دولة فيتنام يطوف حول "الجعران الفرعوني" بالكرنك لجلب السعادة

السبت، 25 أغسطس 2018 08:51 م
صور.. رئيس دولة فيتنام يطوف حول "الجعران الفرعوني" بالكرنك لجلب السعادة رئيس دولة فيتنام يطوف حول "الجعران الفرعوني"
الأقصر – أحمد مرعى
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في لفتة مميزة خلال زيارة رئيس جمهورية فيتنام شان داى كوانغ لمعابد الكرنك وحضور عروض الصوت والضوء، قام الرئيس وعدد من أفراد أسرته والوفد الدبلوماسي المرافق له بعمل طواف حول الجعران الفرعوني أمام البحيرة المقدسة داخل المعبد، وهي عادة فرعونية لجلب السعادة وتحقيق الأمنيات، وبعدها قام بالتوقيع علي دفتر الزيارات الرسمية لمعابد الكرنك للتأكيد علي روح المحبة بين مصر وفيتنام.
 
وكانت قد شملت جولات رئيس دولة فيتنام بالأقصر، القيام بجولة داخل معبد الأقصر بكورنيش النيل الذى أغلق تماماً وتم منع حركة السيارات داخله خلال الزيارة وسط تكثيف أمنى و إنتشار لرجال الأمن فى مداخل ومخارج المعبد بالكامل، واستمع لشرح حول تفاصيل العمل فى تطوير المعبد وإعادة تمثالين للملك رمسيس الثانى فى واجهة المعبد وكذلك تاريخ الحضارة الفرعونية والحملات التى خرجت وقتها على جدران المعبد، كما شملت الزيارة جولة معابد الكرنك الفرعونية إستمع خلالها لشرح من رجال الآثار حول تفاصيل أكبر دور عبادة دينية فى العصور الفرعونية داخل معابد الكرنك المختلفة وأهميته التاريخية وتوجه الملايين من السياح من مختلف دول العالم لزيارته ومشاهدة عظمة الحضارة الفرعونية فى المقصورات والمعابد والأعمدة المميزة داخله، مشيداً بمستوى المعمار والعظمة التى سطرها الفراعنة داخل المعبد التى مازالت باقية منذ آلاف السنين حتى يومنا هذا.
رئيس دولة فيتنام يطوف حول الجعران الفرعوني بالكرنك (1)
 
رئيس دولة فيتنام يطوف حول الجعران الفرعوني بالكرنك (2)
 

رئيس دولة فيتنام يطوف حول الجعران الفرعوني بالكرنك (3)
 
 
 
 

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