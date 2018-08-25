صور.. رئيس الوزراء يكلف بتوفير احتياجات بدء العام الدراسى الجديد وتذليل أى عقبات

وزير التعليم: النظام الجديد برياض الأطفال سيستفيد منه 2,5 مليون تلميذ

وزير الاتصالات يعلن انتهاء توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ1837 مدرسة من أصل 2378

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الجوانب المتعلقة بمختلف الاستعدادات الجارية للعام الدراسى الجديد 2018/2019، وتوصيل البنية الأساسية، وتطبيق المناهج الجديدة. وذلك بحضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير التعليم لشئون المعلمين.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التى توليها الحكومة للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب على مستوى الجمهورية، موجهًا بضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذ الصدد ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة لبدء العام الدراسى وتذليل أى عقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية. ويأتى ذلك فى إطار الدور المحورى الذى يقوم به هذا القطاع الهام فى إعداد النشء وتأهيل الأجيال القادمة من الشباب بالأدوات اللازمة حتى يتسنى لهم المنافسة فى سوق العمل فى ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضًا بشأن مشروع تطوير منظومة التعليم والخاص بتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الحكومية. حيث أشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بتقدم سير العمل فإن نسبة ما تم إنجازه حتى تاريخه من المشروع تقدر بنحو 77% من الخطة الحالية، حيث بلغ عدد المدارس المنفذة بشبكة ألياف ضوئية 1837 مدرسة من 2378 مدرسة وذلك بزيادة بلغت 23% عن المستهدف المخطط له والبالغ 54%، حيث كان يجب الانتهاء حتى تاريخه من المرحلة الأولى والثانية فقط بعدد 1296 مدرسة ولكن تم الانتهاء من المرحلتين بعدد 1127 مدرسة ما عدا 169 مدرسة (منها 100 مدرسة بمحافظة القاهرة) وبالمقابل تم الانتهاء من 712 مدرسة بالمرحلة الثالثة والرابعة على الرغم من أن المرحلة الثالثة ستدخل حيز التنفيذ فى 25 أغسطس 2018.

وتم عرض موقف عدد من المدارس التى تأخر توصيل البنية الأساسية لها، بسبب تأخر التصاريح من المحليات والتى من المتوقع الحصول عليها بنهاية الشهر الحالى طبقًا لما تم الاتفاق عليه، حيث أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أنه جار العمل مع الجهات المعنية على تذليل معوقات تنفيذ عدد 169 مدرسة بالمرحلة الأولى والثانية.

وأشار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الاجتماع، إلى أن نظام التعليم الجديد سيستفيد منه 2,5 مليون تلميذ، فى مرحلة رياض الأطفال حيث تم عرض المناهج الجديدة لتلك المرحلة والتى يتم تدريب 128 ألف معلم عليها. ويأتى ذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة لتقييم نظام التعليم فى المرحلة الثانوية، مؤكدًا على أن نظام التقييم فى المرحلة الثانوية هو التغيير الأساسى الذى استدعى وجود الشبكات والتابلت، وجار العمل فى تنفيذ الشبكات الداخلية للإنترنت بالمدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تسليم التابلت للطلاب تباعًا مع بداية العام الدراسى وسيتم مساعدتهم على كيفية استخدامه، مضيفًا أنه يتم تجهيز مراكز صيانة متنقلة للتابلت، حيث تم تعيين 600 مهندس فى هيئة الأبنية التعليمية فى إدارة صيانة الأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن تخصيص 40 سيارة متنقلة للصيانة.

وفيما يتعلق بالمدارس اليابانية، أوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد 34 مدرسة يابانية، حيث تم اختيار 1250 مدرس للعمل بها وسيتم توفير التدريب اللازم لهم، منوهًا أنه سبق فتح باب القبول لطلبة المدارس اليابانية التى سيبدأ تشغيلها هذا العام.