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صور.. حملة للقضاء على حشرة "قرادة الكلاب" فى سمنود بالغربية

السبت، 25 أغسطس 2018 01:22 م
صور.. حملة للقضاء على حشرة "قرادة الكلاب" فى سمنود بالغربية جانب من الحملة
الغربية - مصطفى عادل
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شن مجلس مدينة سمنود بمحافظة الغربية بالتنسيق مع وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية، حملة لمكافحة حشرة قراد الكلاب بعد انتشارها بشوارع المدينة.
 
وكان اللواء علاء يوسف، رئيس مدينة سمنود، تلقى شكوى من أحد المواطنين بانتشار حشرة "قرادة الكلاب" بمنطقة مزلقان زهران والمناطق المجاوره لها.
 
وكلف رئيس مدينة سمنود وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية بسمنود بالتوجه إلى المكان فورًا ورشه بمبيد "لامبادا" للقضاء على الحشرة.
 
وشدد "يوسف" على إدارة الطب البيطرى بسمنود باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الكلاب المتسببة فى وجود الحشرة.
 
حمله للقضاء على حشرة قراد الكلاب (1)
حمله للقضاء على حشرة قراد الكلاب

 

حمله للقضاء على حشرة قراد الكلاب (2)
حمله للقضاء على حشرة قراد الكلاب

 

حمله للقضاء على حشرة قراد الكلاب (3)
حمله للقضاء على حشرة قراد الكلاب

 

 


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