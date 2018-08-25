صور.. تهالك الأسلاك الكهربائية والأعمدة بقرية الجواهين فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

مشكلة حقيقية يعانى منها أهالى قرية الجواهين التابعه لمجلس قروى بيت داود بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، والذى يبلغ تعداد سكانهم حوالى 5700 نسمة، وهى أن القرية لا يوجد بها سوى محولين كهرباء فقط، بالإضافة إلى الأسلاك الكهربائية والأعمدة المتهالكة والتى تؤدى لضعف التيار الكهربائى وانقطاعها بشكل مستمر، مما آثار استياء الأهالى الذين أشاروا إلى مخاطبتهم المسئولين دون جدوى.

وكشف الأهالى عن تساقط الأسلاك الكهربائية على الأرض بسبب تهالكها، نظرا لطول فترة تركيبها منذ سنوات طويلة دون تغييرها، مما تسبب فى ذعر لأهالى القرية خوفا على حياة أطفالهم.

والتقى "اليوم السابع" بعدد من أهالى قرية الجواهين التابعة لمجلس قروى بيت داود بمركز جرجا، حيث قال فى البداية سلطان عبد الرحيم من أهالى القرية يعانون من تهالك الأسلاك الكهربائية منذ سنوات، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة على المحولات، مما يسبب ضعف التيار وانقطاعه وتقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى مسئولى الكهرباء دون جدوى.

وأضاف سلطان، أن الأسلاك الكهربائية مكشوفة وغير مغطاة بسبب تهالكها وأصبحت المحولات لا تحتمل تغطية قدرة القرية من الكهرباء بسبب عدم تغييرها، مطالبا المسئولين بمديرية الكهرباء بسوهاج بالنظر إلى شكواهم وتغيير الأسلاك الكهربائية والمحولات لخدمة المواطنين، حيث أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى دون استجابة لهم.

وقال جاد محمد عبد النعيم وعبد الحميد أحمد من أهالى القرية: "نعانى من تهالك الأسلاك الكهربائية وضعف الكهرباء منذ سنوات بسبب عدم تغييرها، بالإضافة إلى أن المحولات لا تكفى لسد احتياجات الأهالى من الكهرباء بسبب عدم قدرتها وتهالكها وطالبنا كثيرا تغيير الأسلاك الكهربائية خاصة أنها أصبحت غير مغطاة، مما يعرض حياة الأهالى وخاصة الأطفال للخطر".

وأضاف أهالى القرية، أنه لا يوجد بالقرية سوى محولين فقط والقرية تعداد سكانها يتعدى الـ 5 آلاف نسمة وهذا لا يكفى للأحمال الزائدة على المحولات مطالبين المسئولين بشركة كهرباء سوهاج بالنظر إلى أهالى القرية وتغيير الأسلاك الكهربائية المتهالكة والمحولات والتى تسبب دائما ضعف التيار الكهربائى.

ومن جانبه قال المهندس مدحت عيد وكيل وزارة الكهرباء بسوهاج، إنه سيتم إرسال مهندس الجودة بمديرية الكهرباء بسوهاج لإجراء مسح متكامل على القرية وسماع شكوى الأهالى وحصر جميع المهمات الكهربائية من أعمدة وأسلاك ومحولات وذلك لتحسين أداء الخدمة وسوف يتم العمل بها فى غضون أسبوع فقط.



















