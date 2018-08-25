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السبت، 25 أغسطس 2018 03:00 ص
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صور.. انطلاق مهرجان للموسيقى العسكرية فى موسكو

السبت، 25 أغسطس 2018 02:10 ص
صور.. انطلاق مهرجان للموسيقى العسكرية فى موسكو مهرجان "برج سباسكايا" للموسيقى العسكرية
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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انطلقت فى الساحة الحمراء وسط موسكو فعاليات مهرجان "سباسكايا باشنيا" للموسيقى العسكرية، ويستقطب هذا الحدث على الدوام آلاف المشاهدين بعروضه المثيرة والموسيقى الرائعة بأداء الأوركسترات العسكرية من أنحاء العالم.

وانطلق مهرجان "برج سباسكايا" للموسيقى العسكرية فى موسكو، حيث باتت الساحة الحمراء مسرحا لأحد أكبر الاستعراضات فى العالم، وهو المهرجان الذى تزداد شهرته كل عام فى روسيا كما فى الخارج .

استعراض عسكرى
استعراض عسكرى

 

اطلاق الالعاب النارية
اطلاق الالعاب النارية

 

الالعاب النارية تضيئ سماء موسكو
الالعاب النارية تضيئ سماء موسكو

 

الجنود يشاركون فى المهرجان
الجنود يشاركون فى المهرجان

 

العاب نارية فى سماء موسكو
العاب نارية فى سماء موسكو

 

انطلاق الالعاب النارية خلال المهرجان
انطلاق الالعاب النارية خلال المهرجان

 

رقصات فى المهرجان
رقصات فى المهرجان

 

عروض عسكرية
عروض عسكرية

 

مهرجان برج سباسكايا للموسيقى العسكرية فى موسكو
مهرجان برج سباسكايا للموسيقى العسكرية فى موسكو

 

مهرجان برج سباسكايا للموسيقى العسكرية
مهرجان برج سباسكايا للموسيقى العسكرية

 

مهرجان للموسيقى العسكرية فى موسكو
مهرجان للموسيقى العسكرية فى موسكو

 

 


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روسيا

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