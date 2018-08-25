صور.. انطلاق مهرجان للموسيقى العسكرية فى موسكو

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

انطلقت فى الساحة الحمراء وسط موسكو فعاليات مهرجان "سباسكايا باشنيا" للموسيقى العسكرية، ويستقطب هذا الحدث على الدوام آلاف المشاهدين بعروضه المثيرة والموسيقى الرائعة بأداء الأوركسترات العسكرية من أنحاء العالم.

وانطلق مهرجان "برج سباسكايا" للموسيقى العسكرية فى موسكو، حيث باتت الساحة الحمراء مسرحا لأحد أكبر الاستعراضات فى العالم، وهو المهرجان الذى تزداد شهرته كل عام فى روسيا كما فى الخارج .



استعراض عسكرى



اطلاق الالعاب النارية



الالعاب النارية تضيئ سماء موسكو



الجنود يشاركون فى المهرجان



العاب نارية فى سماء موسكو



انطلاق الالعاب النارية خلال المهرجان



رقصات فى المهرجان



عروض عسكرية



مهرجان برج سباسكايا للموسيقى العسكرية فى موسكو



مهرجان برج سباسكايا للموسيقى العسكرية