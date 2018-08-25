صور.. الأمطار الغزيرة تضرب جزيرة هاواى بأمريكا بسبب الإعصار "لين"

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز _ أ.ف.ب

هطلت الأمطار الغزيرة، وضربت رياح عاتية على جزيرة هاواى، مما تسبب فى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية وأمواج غزيرة أثناء هبوطها نحو الجزر مما دفع المدارس والمكاتب إلى الإغلاق مع اقتراب السكان من ركوبها العاصفة.

وتحركت العاصفة، إلى الشمال الغربى بسرعة 7 أميال فى الساعة (11 كم فى الساعة) ، تم تصنيفها على أنها عاصفة قوية من الفئة الرابعة على مقياس سافير سيمبسون المكون من 5 درجات، حيث كانت تحمل رياحًا متواصلة بسرعة 130 ميل فى الساعة (209 كم / ساعة).

وأظهرت أحدث التوقعات انحسار العاصفة فى غرب الجزر قبل العودة إلى البحر لكن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من أن الجزيرة ما زالت تتوقع تضررا شديدا بسبب الاعصار غير المنتظم.



الامطار الغزيرة تتدفق فى جزيرة هاواى



العاصفة تشتد على سواحل هاواى



أمطار غزيرة



سيلفى مع الامواج العالية