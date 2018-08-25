video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 06:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الأمطار الغزيرة تضرب جزيرة هاواى بأمريكا بسبب الإعصار "لين"

السبت، 25 أغسطس 2018 05:00 ص
صور.. الأمطار الغزيرة تضرب جزيرة هاواى بأمريكا بسبب الإعصار "لين" أمطار غزيرة فى جزيرة هاواى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز _ أ.ف.ب
إضافة تعليق

هطلت الأمطار الغزيرة، وضربت رياح عاتية على جزيرة هاواى، مما تسبب فى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية وأمواج غزيرة أثناء هبوطها نحو الجزر مما دفع المدارس والمكاتب إلى الإغلاق مع اقتراب السكان من ركوبها العاصفة.

وتحركت العاصفة، إلى الشمال الغربى بسرعة 7 أميال فى الساعة (11 كم فى الساعة) ، تم تصنيفها على أنها عاصفة قوية من الفئة الرابعة على مقياس سافير سيمبسون المكون من 5 درجات، حيث كانت تحمل رياحًا متواصلة بسرعة 130 ميل فى الساعة (209 كم / ساعة).

وأظهرت أحدث التوقعات انحسار العاصفة فى غرب الجزر قبل العودة إلى البحر لكن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من أن الجزيرة ما زالت تتوقع تضررا شديدا بسبب الاعصار غير المنتظم.

الامطار الغزيرة تتدفق فى جزيرة هاواى
الامطار الغزيرة تتدفق فى جزيرة هاواى

 

العاصفة تشتد على سواحل هاواى
العاصفة تشتد على سواحل هاواى

 

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

 

سيلفى مع الامواج العالية
سيلفى مع الامواج العالية

 

فتيات يشاهدن ثوران الامواج
فتيات يشاهدن ثوران الامواج

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمطار غزيرة تضرب هاواى الأمريكية قبيل وصول إعصار قوى

الأمطار الغزيرة

جزيرة هاواى

أمريكا

الإعصار لين

هاواى




لا تفوتك
شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة