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صور.. إقبال السياح على زيارة شواطئ الغردقة وسط أجواء أمنية ومناخية ممتعة

السبت، 25 أغسطس 2018 11:16 ص
صور.. إقبال السياح على زيارة شواطئ الغردقة وسط أجواء أمنية ومناخية ممتعة السياح فى الغردقة
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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شهدت شواطئ مدينة الغردقة، اليوم السبت إقبالاً كثيفًا من السياح لقضاء عطلاتهم الصيفية، وسط أجواء أمنية ومناخية ممتعة.

وبثت وكالة الأنباء الفرنسية،اليوم صور توضح استمتاع السياح بالسباحة فى البحر والرمال والحمامات الشمسية التى تتميز بها شواطئ المدينة.

وتتميز شواطئ الغردقة المطلة على البحر الأحمر، بمناظر خلابة ورائعة وشعاب مرجانية وتعد المكان المثالى لمحبى السباحة والاسترخاء.

أحد شواطئ الغردقة
أحد شواطئ الغردقة

 

استمتاع السائحون على شواطئ الغردقة
استمتاع السائحون على شواطئ الغردقة

 

إقبال السياح على زيارة شواطئ الغردقة
إقبال السياح على زيارة شواطئ الغردقة

 

السياح على شواطئ الغردقة
السياح على شواطئ الغردقة

 

السياح يستمتعون بالسباحة فى البحر
السياح يستمتعون بالسباحة فى البحر

 

السياح يستمتعون على شواطئ الغردقة
السياح يستمتعون على شواطئ الغردقة

 

جانب من إقبال السياح على شواطئ الغردقة
جانب من إقبال السياح على شواطئ الغردقة

 

سائحون على شواطئ الغردقة
سائحون على شواطئ الغردقة

 


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