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السبت، 25 أغسطس 2018 05:36 م
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صور ..إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد بالقليوبية

السبت، 25 أغسطس 2018 05:01 م
صور ..إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينتى الخانكة وشبين القناطر حملات إزالة على التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد، والتى أسفرت عن تنفيذ 17 حالة إزالة بمدينة الخانكة و5 إزالات بمدينة شبين القناطر، وذلك فى ضوء توجيهات المحافظ اللواء محمود عشماوي، بالقضاء على التعديات والبناء المخالف فى مهده.

وشارك بحملة الإزالة بمدينة الخانكة اللواء ماهر عبد العزيز مساعد مدير الأمن، والعميد شريف الهامى مأمور المركز، وطلال ربيع نائب رئيس مدينة، ومحمد عبد الرحمن مدير الإدارة الزراعية، وأحمد رزق رئيس الوحدة بعرب العليقات وصباح محفوظ رئيس الوحدة بأبو زعبل، ومسئولى املاك السكة الحديد، حيث تمت إزالة 17 حالة تعدى منهم 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، منها 7 حالات بكفر عبيان بأبو زعبل، و6 حالات بعزبة سسن بعرب العليقات، وكذا 4 حالات تعدى على أملاك السكة الحديد بمساكن ورش أبو زعبل.

وتم التنبيه على المتعدين بعدم البناء مرة أخرى وتم عمل الإجراءات القانونية للمتعدين، كما تم رفع 5 حالات إشغالات الموجودة على كوبرى ميدان المحطة وشارع الإمام الوكيل بحضور حمدى سلامة نائب رئيس مركز مدينة شبين القناطر، ورفعت كلوب مسئول الإشغالات، وبحضور شرطة المرافق والحملات مستمرة يوميا، إلى جانب استمرار العمل لإصلاح وصيانة شبكات الصرف الصحى بالمدينة بالتنسيق مع مسئولى الصرف الصحي.

 
إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد بالقليوبية (1)
إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد بالقليوبية (2)
 
 
إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد بالقليوبية (3)
إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد بالقليوبية (4)
 
 
إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد بالقليوبية (5)
إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد بالقليوبية (6)
 

 

 
إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد بالقليوبية (8)
إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد بالقليوبية (9)
 
إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد بالقليوبية (10)
 
إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد بالقليوبية (12)
 
 
إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد بالقليوبية (13)
 
إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد بالقليوبية (14)
 
إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك السكة الحديد بالقليوبية (15)

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