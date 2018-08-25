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صور.. إزالة تعديات 952 مترا و50 حالة إشغال وإحلال وتجديد كوبرى عتريس بدسوق

السبت، 25 أغسطس 2018 05:31 م
صور.. إزالة تعديات 952 مترا و50 حالة إشغال وإحلال وتجديد كوبرى عتريس بدسوق جانب من الجولة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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ترأس اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق،حملة مكبرة بمدينة دسوق، لإزالة الإشغالات بشارع سعد من ميدان المحطة وشارع الجلاء والشوارع الفرعية منه وفتح هذه الشوارع للمارة وتحرير المحاضر اللازمة للباعة الجائلين وأصحاب المحلات المخالفين

 

وتفقد الحشاش، حديقة الأسرة والطفولة لمتابعة سير العمل بالحديقة، ومتابعة حملات النظافة بها مقدمًا الشكر لإدارة الحديقة وكل العاملين بها على مجهوداتهم فى نجاح استقبال الرواد وضيوف دسوق خلال الاحتفال بعيد الأضحى وظهور الحديقة بالشكل اللائق.

 

كما تابع مساعد محافظ كفر الشيخ، استكمال العمل بإحلال وتجديد كوبرى عتريس، واستكمال العمل بنقل محول الكهرباء الخاص بمنطقة السمادونى بشارع الشركات، وأعمال حملة النظافة الشاملة بمدينة دسوق عقب الانتهاء من الاحتفال بعيد الأضحى بالميادين والحدائق والمتنزهات العامة، موجهًا رؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد الدائم والمستمر وتكثيف حملات النظافة ورفع الصناديق أولا بأول بحدائق الميدان الإبراهيمى.

 

كما تابع الحشاش، حملة إزالة حالتى تعدٍ على أراضى زراعية، الأولى على مساحة 525 مترا تابعة لجمعية إصلاح شباش زمام قرية سنهور، والحالة الثانية على مساحة 400 متر بحوض الديسة زمام سنهور المدينة.

 

واستجاب مساعد محافظ كفر الشيخ، خلال اللقاء الجماهيرى، لشكوى عبد الكريم إبراهيم البوص، أحد المواطنين، لتضرره من انسداد شبكة الصرف الصحى منذ أول أيام عيد الأضحى، وتسريب المياه بمنزله، فأمر بتطهير وتسليك الخط كاملا، وتبين أن سبب الانسداد ودخول المياه بمنزل الشاكى، زيادة منسوب الشارع على منسوب منزله.

إزالة تعديات على أراضى زراعية بدسوق
إزالة تعديات على أراضى زراعية بدسوق

 

جانب من التعدى على الأراضى الزراعية
جانب من التعدى على الأراضى الزراعية

 

حملات نظافة بدسوق
حملات نظافة بدسوق

 

إزالة إشغالات بشوارع دسوق
إزالة إشغالات بشوارع دسوق

 

 


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