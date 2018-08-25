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صور.. إحالة طبيب بمستشفى طوخ المركزى للتحقيق لتغيبه عن العمل

السبت، 25 أغسطس 2018 11:08 ص
صور.. إحالة طبيب بمستشفى طوخ المركزى للتحقيق لتغيبه عن العمل جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم
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قام الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بجولة مفاجئة ترافقه الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، الوحدة الصحية بقرية كفر الجمال التابعة للإدارة الصحية بمركز طوخ، والتقى خلالها الفريق الطبى، وجميع العاملين المتواجدين بالوحدة، واطمأن على سير العمل، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تفقد "الطباخ"، قسمي العناية المركزة والكلى الصناعي بمستشفى العمار والتابعة لمركز طوخ، واطمأن على سير العمل وخاصة الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، والتأكد من ضمان تقديم خدمة طبية علاجية ومتميزة للمواطنين.

وشملت الجولة أيضا تفقد سير العمل بمستشفى طوخ المركزى، حيث تم تحويل أحد الأطباء بالمستشفى للتحقيق لتغيبه عن النوبتجية، إلى جانب التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفى.

 

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