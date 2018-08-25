صور.. أمطار غزيرة وسيول جارفة تضرب هاواى الأمريكية بسبب العاصفة " لين"

رويترز

نجت هاواى من التعرض المباشرلإعصار قوى مع تراجع قوة الإعصار لين سريعا إلى عاصفة مدارية، حتى مع تسببه فى سيول جارفة على جزيرة بيج آيلاند وتهديده جزيرتى أواهو وماوى بأمطار غزيرة.

وأفادت التوقعات الجوية بأن لين، الذى تراجعت أقصى سرعة لرياحه إلى 110 كيلومترات فى الساعة تقريبا، سيكون أقرب إلى البر إلى الغرب من سلسلة الجزر خلال مطلع الأسبوع، وبدأت ظروف جوية قوية تصاحب العواصف المدارية تجتاح جزيرة ماوى وجزيرة أواهو، ذات أكبر كثافة سكانية فى هاواى، مساء أمس الجمعة.

وباتجاه الشمال، صدر تحذير من عاصفة مدارية لجزيرة كوايى.

وتمثل السيول والانهيارات الطينية أكبر خطر وشيك وقد يزداد سوءا طالما بقيت العاصفة قريبة من سلسلة الجزر الأمريكية الواقعة بالمحيط الهادى.



سيول عارمة

وقال حاكم هاواى ديفيد إيجى فى إفادة إخبارية مساء أمس الجمعة "نتوقع الكثير من الأمطار من لين فى الساعات المقبلة".

وقالت ميليسا داى المتحدثة باسم هيئة الأرصاد الجوية فى هونولولو إن عددا من المنشآت على جزيرة هاواى، المعروفة بجزيرة بيج آيلاند، دمرت وإن هناك أنباء عن فرار بعض السكان من منازلهم.

وقالت كيلى ووتين المتحدثة باسم الدفاع المدنى فى مقاطعة هاواى إن عاملين فى المطافئ أنقذوا بعض الأشخاص العالقين بسبب المياه المرتفعة على جزيرة بيج آيلاند منذ يوم الخميس كان أكثرهم حول هيلو أكبر مدن الجزيرة.

وتراجعت خطورة البيانات الرسمية خلال يوم أمس، وأوضحت التوقعات الجوية أن هاواى نجت من خطر أول اجتياح مباشر لإعصار قوى منذ 25 عاما.



سيول

ومع ذلك شكلت العاصفة خطرا كبيرا على مناطق كبيرة فى الولاية، وتعرضت جزيرة بيج آيلاند لأكثر الأمطار الموسمية المصاحبة لعواصف.

وأدت سيول جارفة وانهيارات طينية لإغلاق عدد من الطرق على الجزيرة وحث الحاكم إيجى السكان على تجنب التنقلات غير الضرورية.

وبحسب موقع (فلايت أوير) الإلكترونى فإن المطارات الرئيسية فى هاواى ظلت مفتوحة أثناء العاصفة لكن جرى إلغاء 22 رحلة جوية فى المطار الرئيسى فى هونولولو.



ارتفاع مناسيب المياه



ارتفاع هائل فى منسوب المياه



العاصفة لين



أمطار غزيرة



أمواج



توقف حركة المرور



رياح شديدة



سيول