video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. أمطار غزيرة وسيول جارفة تضرب هاواى الأمريكية بسبب العاصفة " لين"

السبت، 25 أغسطس 2018 12:00 م
صور.. أمطار غزيرة وسيول جارفة تضرب هاواى الأمريكية بسبب العاصفة " لين" العاصفة لين
رويترز
إضافة تعليق

نجت هاواى من التعرض المباشرلإعصار قوى مع تراجع قوة الإعصار لين سريعا إلى عاصفة مدارية، حتى مع تسببه فى سيول جارفة على جزيرة بيج آيلاند وتهديده جزيرتى أواهو وماوى بأمطار غزيرة.

وأفادت التوقعات الجوية بأن لين، الذى تراجعت أقصى سرعة لرياحه إلى 110 كيلومترات فى الساعة تقريبا، سيكون أقرب إلى البر إلى الغرب من سلسلة الجزر خلال مطلع الأسبوع، وبدأت ظروف جوية قوية تصاحب العواصف المدارية تجتاح جزيرة ماوى وجزيرة أواهو، ذات أكبر كثافة سكانية فى هاواى،  مساء أمس الجمعة.

وباتجاه الشمال، صدر تحذير من عاصفة مدارية لجزيرة كوايى.

وتمثل السيول والانهيارات الطينية أكبر خطر وشيك وقد يزداد سوءا طالما بقيت العاصفة قريبة من سلسلة الجزر الأمريكية الواقعة بالمحيط الهادى.

سيول عارمة
سيول عارمة

وقال حاكم هاواى ديفيد إيجى فى إفادة إخبارية مساء أمس الجمعة "نتوقع الكثير من الأمطار من لين فى الساعات المقبلة".

وقالت ميليسا داى المتحدثة باسم هيئة الأرصاد الجوية فى هونولولو إن عددا من المنشآت على جزيرة هاواى،  المعروفة بجزيرة بيج آيلاند، دمرت وإن هناك أنباء عن فرار بعض السكان من منازلهم.

وقالت كيلى ووتين المتحدثة باسم الدفاع المدنى فى مقاطعة هاواى إن عاملين فى المطافئ أنقذوا بعض الأشخاص العالقين بسبب المياه المرتفعة على جزيرة بيج آيلاند منذ يوم الخميس كان أكثرهم حول هيلو أكبر مدن الجزيرة.

وتراجعت خطورة البيانات الرسمية خلال يوم أمس، وأوضحت التوقعات الجوية أن هاواى نجت من خطر أول اجتياح مباشر لإعصار قوى منذ 25 عاما.

سيول
سيول

ومع ذلك شكلت العاصفة خطرا كبيرا على مناطق كبيرة فى الولاية، وتعرضت جزيرة بيج آيلاند لأكثر الأمطار الموسمية المصاحبة لعواصف.

وأدت سيول جارفة وانهيارات طينية لإغلاق عدد من الطرق على الجزيرة وحث الحاكم إيجى السكان على تجنب التنقلات غير الضرورية.

وبحسب موقع (فلايت أوير) الإلكترونى فإن المطارات الرئيسية فى هاواى ظلت مفتوحة أثناء العاصفة لكن جرى إلغاء 22 رحلة جوية فى المطار الرئيسى فى هونولولو.

ارتفاع مناسيب المياه
ارتفاع مناسيب المياه

 

ارتفاع هائل فى منسوب المياه
ارتفاع هائل فى منسوب المياه

 

العاصفة لين
العاصفة لين

 

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

 

أمواج
أمواج

 

توقف حركة المرور
توقف حركة المرور

 

رياح شديدة
رياح شديدة

 

سيول (2)
سيول 

 

فيضانات
فيضانات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الأمطار الغزيرة تضرب جزيرة هاواى بأمريكا بسبب الإعصار "لين"

العاصفة لين

إعصار لين

هاواى




لا تفوتك
شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة