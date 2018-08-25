صور.. أكبر سفينة ركاب تعبر قناة السويس فى أول رحلة لها لمصر بحمولة 930 راكبا

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة بأن حركة الملاحة بقناة السويس سجلت اليوم السبت، رقماً قياسيا فى أعداد وحمولات السفن العابرة، بعبور 49 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 4.2 مليون طن. بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 33 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، فيما عبرت 16سفينة من الجنوب، بحمولة 1.3 مليون طن.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقةCOSCO SHIPPING TAURUS التى ترفع علم هونج كونج فى رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى الصين بحمولة 212 ألف طن، فيما جاءت سفينة الحاويات الضخمة CMA CGM MACRO POLO على رأس قافلة الجنوب فى رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى الجزائر بحمولة 179 ألف طن .

فيما عبرت قناة السويس 8 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة الواحدة، فيما عبرت 8 سفن ضخمة أخرى من الشريحة الأقل التى تصل حمولاتها إلى 150 ألف طن لكل منها.

كما شهدت قناة السويس، اليوم، عبور سفينة الركاب الضخمة VIKING ORION فى أولى رحلاتها البحرية، ضمن قافلة الشمال فى رحلتها القادمة من ميناء بيريوس باليونان والمتجهة إلى الشرق الأقصى، والمقرر خلالها زيارة عدداً من الموانيء المصرية تضم سفاجا وشرم الشيخ فى إطار جهود تشجيع السياحة فى الموانئ المصرية ثم تستكمل رحلتها إلى العقبة وصلالة ومناطق جنوب شرق آسيا ونيوزيلند وأستراليا وألاسكا.

وتطبيقاً للبروتوكول المُتبع من قبل هيئة قناة السويس، أناب الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، الربان جلال غنيم كبير مرشدين ووفد من العلاقات العامة والصحافة والإعلام للصعود على متن السفينة وتقديم درع الهيئة وباقة ورد لربان السفينة بمناسبة عبور السفينة قناة السويس لأول مرة، ووجه الفريق مميش بتوفير كافة المساعدات الملاحية من قاطرات الإرشاد والمصاحبة وتعيين أكفأ المرشدين لضمان عبور السفينة بأمان وسلامة.

من جانبه، عبر ربان السفينة Rune lokling عن سعادته البالغة بتطور الخدمات الملاحية المُقدمة من قبل هيئة قناة السويس، مشيداً بالتعاون الكامل والحرفية البالغة لمرشدى الهيئة، مضيفاً أن عبور قناة السويس وزيارة عدداً من الموانيء المصرية السياحية تجربة مثيرة للاهتمام وتدعو للفخر فى ظل التطور الذى تشهده يوماً بعد يوم.

تتبع سفينة الركاب VIKING ORION الخط الملاحى النرويجى VIKING وتعد السفينة الخامسة ضمن فئتها الجديدة التى تضم عشر سفن شقيقة من نفس الفئة، وتتميز ببنائها وفق أحدث النظم الملاحية ومراعاة أعلى معدلات السلامة البحرية، كما تدار بمجموعة من المحركات الهجينة الموفرة للطاقة وتقلل من الانبعاث الكربونية مع استخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة.

يبلغ طول السفينة 227 متراً، وعرضها 28 متراً، فيما تبلغ حمولتها الكلية 47842 طن، وتحمل على متنها 930 راكباً فيما يضم طاقمها 462 فرداً.



عبور السفينة العملاقة



فريق الصحافة والإعلام والعلاقات العامة في وداع طاقم السفينة



فريق العلاقات العامة بالهيئة اثناء الترحيب بطاقم السفينة