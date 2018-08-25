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السبت، 25 أغسطس 2018 09:29 ص
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صحيفة إماراتية تنتقد الحملات الإعلامية الكاذبة لإيران وقطر بحق السعودية

السبت، 25 أغسطس 2018 09:10 ص
صحيفة إماراتية تنتقد الحملات الإعلامية الكاذبة لإيران وقطر بحق السعودية تميم وروحانى
أ ش أ
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انتقدت صحيفة "البيان" الإماراتية، فى افتتاحيتها اليوم السبت، الحملات الإعلامية الكاذبة بحق المملكة العربية السعودية التى يقودها النظام الإيرانى والقطرى فى مواسم الحج، فى إطار حملة مغرضة تحت عنوان "تسييس الحج".

وقالت الصحيفة - تحت عنوان "أسطوانة تسييس الحج" - "لم نسمع من قبل فى تاريخ المملكة، من ينادى بـ"تدويل الحج" سوى النظام الإيرانى ومن بعده القطرى،  اللذين يطلقان حملاتهما الإعلامية الكاذبة بحق المملكة، بإدعاء مزور لا سند له يزعم منع المواطنين القطريين من أداء مناسك الحج"، مشيرة إلى أن هذه أكاذيب وادعاءات باطلة لا يؤيدها الواقع ولا تسندها الحقائق الدامغة، التى تؤكد أن المملكة قدمت رعاية خاصة للحجاج القطريين شهد بها القاصى والدانى.


وخلصت الصحيفة إلى القول : "هذه الحملة تعكس بوضوح تناغم الشر وتطابق الباطل فى السياسات بين الدوحة وطهران، وتكرارها بالتزامن مع مواسم الحج من قبل النظام الإيرانى،  والتحاق النظام القطرى بهذه الحملة يعكس مدى إفلاسهما، وأنهما لا يملكان ما يواجهان به المملكة سوى تكرار الأسطوانة المشروخة والمملة نفسها".


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