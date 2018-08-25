video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة المنيا" تعدم 886 كيلو مواد غذائية في حملة تفتيشية على الأسواق

السبت، 25 أغسطس 2018 01:22 م
"صحة المنيا" تعدم 886 كيلو مواد غذائية في حملة تفتيشية على الأسواق اغذيه فاسده - ارشيفية
المنيا : فريق المحافظات
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تحرير 275 محضر مخالف، وإعدام 886 كيلو من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى و 10 لتر من المواد السائلة، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها المديرية بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطرى، فى إطار متابعة ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع والمنشات الغذائية " المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين ـ المطاعم - ومحلات بيع اللحوم "، والوقوف على سلامة المعروض من المنتجات خلال عطلة عيد الاضحى المبارك .

 

قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة قامت  بالمرور على 367 منشأة مختلفة و تم سحب عينات من المواد الغذائية المعروضة بها وتحليلها لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للاشتراطات الصحية، مؤكدة أن المديرية تواصل جهودها بصفة مستمرة فى تنظيم الحملات التفتيشية من آجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 3225 مخالفة مرورية خلال أيام عيد الأضحى بالمنيا

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

اغذيه

مطاعم

اغذيه غير صالحه




لا تفوتك
حكاية "الدائرى الإقليمى" الأطول فى الشرق الأوسط× 11 معلومة و20 صورة

حكاية "الدائرى الإقليمى" الأطول فى الشرق الأوسط× 11 معلومة و20 صورة

وزير التنميه المحلية يصدر قرارا بحظر سير التوك توك على الطرق الرئيسية

وزير التنميه المحلية يصدر قرارا بحظر سير التوك توك على الطرق الرئيسية

"يا بيتُ هل هَذى نهايةُ عهدِنا.. يا بيتُ وَدِّعَ بالسلامِ مُسَافِرا".. قوافل الحجيج المتعجلة تودع الكعبة المشرفة بطواف الوداع.. ارتفاع عدد الوفيات لـ 43 حالة.. والعيادات الطبية تستقبل المرضى على مدار 24 ساعة

"يا بيتُ هل هَذى نهايةُ عهدِنا.. يا بيتُ وَدِّعَ بالسلامِ مُسَافِرا".. قوافل الحجيج المتعجلة تودع الكعبة المشرفة بطواف الوداع.. ارتفاع عدد الوفيات لـ 43 حالة.. والعيادات الطبية تستقبل المرضى على مدار 24 ساعة

العالم السرى لأطفال الشوارع.. عصابات منظمة تستغل "الأحداث".. الضحايا لـ"اليوم السابع": التفكك الأسرى والعلاقات غير الشرعية وراء وجودنا فى الشوارع.. ونتعرض لانتهاكات جسدية ونعمل طوال اليوم مقابل علبة كشرى

العالم السرى لأطفال الشوارع.. عصابات منظمة تستغل "الأحداث".. الضحايا لـ"اليوم السابع": التفكك الأسرى والعلاقات غير الشرعية وراء وجودنا فى الشوارع.. ونتعرض لانتهاكات جسدية ونعمل طوال اليوم مقابل علبة كشرى

ليفربول فى مهمة صعبة ضد برايتون قاهر مانشستر يونايتد

ليفربول فى مهمة صعبة ضد برايتون قاهر مانشستر يونايتد

مش بس المواعين.. 5 حاجات ممكن تنضفيها فى غسالة الأطباق

مش بس المواعين.. 5 حاجات ممكن تنضفيها فى غسالة الأطباق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة