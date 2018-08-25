"صحة المنيا" تعدم 886 كيلو مواد غذائية في حملة تفتيشية على الأسواق

المنيا : فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تحرير 275 محضر مخالف، وإعدام 886 كيلو من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى و 10 لتر من المواد السائلة، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها المديرية بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطرى، فى إطار متابعة ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع والمنشات الغذائية " المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين ـ المطاعم - ومحلات بيع اللحوم "، والوقوف على سلامة المعروض من المنتجات خلال عطلة عيد الاضحى المبارك .

قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة قامت بالمرور على 367 منشأة مختلفة و تم سحب عينات من المواد الغذائية المعروضة بها وتحليلها لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للاشتراطات الصحية، مؤكدة أن المديرية تواصل جهودها بصفة مستمرة فى تنظيم الحملات التفتيشية من آجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.