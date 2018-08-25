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صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية دجوى ببنها اليوم

السبت، 25 أغسطس 2018 12:21 ص
صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية دجوى ببنها اليوم الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية يكثف خطة العمل للقوافل خلال شهر أغسطس الجارى لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغ 7 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.
 
 
وأضاف "الطباخ" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم توجيه قافلة لقرية دجوى ببنها صباح اليوم السبت الموافق 25 أغسطس تستمر حتى مساء غدا الأحد، مشيرا إلى أنه جاءت توزيعات القوافل الطبية على المحافظة على النحو التالى، قافلة طبية بقرية سندبيس بالقناطر الخيرية اليوم 4 أغسطس، وغدا 5 أغسطس، ونوى بشبين القناطر يومى 7،8 أغسطس، والسيفا بطوخ يومى 11، 12 أغسطس، وترسا بطوخ يومى 14، 15 أغسطس، وسنهرة بطوخ يومى 18، 19 أغسطس.
 
 
وتابع وكيل صحة القليوبية، أن المديرية تختتم القوافل لهذا الشهر بقافلة لقرية عرب الحسينية بشبين القناطر يومى 28، 29 أغسطس.
 
 

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