"صحة السعودية" تعلن خلو حج هذا العام من الأمراض الوبائية أو المحجرية

كتب ـ محمد عبد العظيم

عقب انتهاء موسم الحج هذا العام، أعلنت وزارة الصحة السعودية سلامة الحج، وخلوه من الأمراض الوبائية أو المحجرية، مؤكدة أن جميع حجاج بيت الله الحرام يتمتعون بصحة وعافية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن التطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمي لسكان مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى نهاية شهر محرم الهجرى، وذلك للحد من حالات الانفلونزا المصاحبة لموسم الحج.

وتحرص المملكة العربية السعودية بكافة هيئاتها ووزاراتها على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، الأمر الذى برز خاصة فى الخدمات الصحية والإرشادات الموجهة للحجيج خلال أداء المناسك.