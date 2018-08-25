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"شينخوا": مقتل 18 شخصا وإصابة 19 فى حريق بمدينة هاربين الصينية

السبت، 25 أغسطس 2018 07:00 ص
"شينخوا": مقتل 18 شخصا وإصابة 19 فى حريق بمدينة هاربين الصينية حريق _ صورة أرشيفية
بكين (رويترز)
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قالت السلطات فى مدينة هاربين بأقصى شمال شرق الصين ، إن حريقا اندلع فى وقت مبكر من صباح اليوم السبت في أحد فنادق ينابيع المياه الساخنة مما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 19.

وقالت الإدارة الإعلامية بالحزب الشيوعي الحاكم على حسابه على موقع ويبو الإلكترونى إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وقالت قناة (سى.سى.تى.فى) التلفزيونية الرسمية إن الحريق بدأ في المبنى المؤلف من أربعة طوابق الساعة 4:36 صباحا بالتوقيت المحلي 2036 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة ، وحرق منطقة مساحتها حوالى نحو 400 متر مربع قبل إخماد النيران بعد نحو 3 ساعات.

وأوضحت تغطية بثتها القناة التلفزيونية عمال الانقاذ داخل المبنى المحترق.

 

 

 

 


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شينخوا

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