شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

كتب محمد مصطفى

بعد انتهاء موسم الحج هذا العام قرر رواد تويتر من الشعب السعودى توثيق لحظات الأيام السابقة من خلال هاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"، والذى أظهر خشوع ومشقة الحجاج وأيضًا التنظيم المبهر الذى قدمته المملكة هذا العام.

وشارك مستخدمو الهاشتاج صورًا ومقاطع فيديو، أكدت مجهودا فائقا وأصرارا من رجال الأمن والعاملين فى تقديم أفضل مستوى من الخدمة والرفاهية لحجاج بيت الله.

وقال أحدهم يدعى "طلال الأدوانى" معلقًا على صورة لحشود الحجاج "تآمل فى الصورة هل تميز مذاهب هذه الحشود وطوائفها وقبائلها ومناطقها؟، هل تميز الغنى منهم والفقير والقوى والضعيف والوجيه والوضيع؟.. هكذا أراد الإسلام أن يكون المسلمون متحدين متآخين ومتراحمين ومتضامنين موحدين وعابدين ومؤمنين ومتقين لا فرق بينهم إلا بالعمل الصالح".



حشود الحجاج

بينما نشرت عائشة، صورة جمعت رجال الأمن والعاملين بالحرم على أحد السلالم الكهربائية، وعلقت "صورة تجمع من سهروا وتعبوا من أجل أمن وراحة وصحة ضيوف الرحمن".



رجال الامن والعاملين بالحرم

ورصد ضياء النهارى، موقف فردى من أحد سكان مكة المكرمة أثناء توزيعه للمياه والعصائر المثلجة فى صندوق سيارته الخاصة على المارة فى الشارع.

بالبكاء حجاج الصين يودعون الكعبة رهبة ورغبه ومهابه واحترام وعدم إعطاء ظهورهم للكعبة المشرفة 🕋اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وحباً ،، وارزقنا زيارته مرات

وسنين مديده وتقبل طاعتنا آمين ..

#اجمل_صوره_في_حج_1439 pic.twitter.com/vqqP0AoEsh — 🌟منصور العواجي🌟 (@mansour_alawaji) August 24, 2018

#اجمل_صوره_في_حج_1439



باقي شوي ويغسلون الحجاج غسيل بستم😂💔



الله يسقيهم من حوض النبي

وكل من شارك في خدمة ضيوف الرحمن☹️💔 pic.twitter.com/k7aTeozBQD — Eng.HussainALQahtani (@Hussain_Hayf) August 24, 2018