video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 01:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

السبت، 25 أغسطس 2018 12:21 ص
شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439" حجاج بيت الله
كتب محمد مصطفى
إضافة تعليق

بعد انتهاء موسم الحج هذا العام قرر رواد تويتر من الشعب السعودى توثيق لحظات الأيام السابقة من خلال هاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"، والذى أظهر خشوع ومشقة الحجاج وأيضًا التنظيم المبهر الذى قدمته المملكة هذا العام.

 

وشارك مستخدمو الهاشتاج صورًا ومقاطع فيديو، أكدت مجهودا فائقا وأصرارا من رجال الأمن والعاملين فى تقديم أفضل مستوى من الخدمة والرفاهية لحجاج بيت الله.

 

وقال أحدهم يدعى "طلال الأدوانى" معلقًا على صورة لحشود الحجاج "تآمل فى الصورة هل تميز مذاهب هذه الحشود وطوائفها وقبائلها ومناطقها؟، هل تميز الغنى منهم والفقير والقوى والضعيف والوجيه والوضيع؟.. هكذا أراد الإسلام أن يكون المسلمون متحدين متآخين ومتراحمين ومتضامنين موحدين وعابدين ومؤمنين ومتقين لا فرق بينهم إلا بالعمل الصالح".

 

حشود الحجاج
حشود الحجاج

 

بينما نشرت عائشة، صورة جمعت رجال الأمن والعاملين بالحرم على أحد السلالم الكهربائية، وعلقت "صورة تجمع من سهروا وتعبوا من أجل أمن وراحة وصحة ضيوف الرحمن".

 

رجال الامن والعاملين بالحرم
رجال الامن والعاملين بالحرم

 

ورصد ضياء النهارى، موقف فردى من أحد سكان مكة المكرمة أثناء توزيعه للمياه والعصائر المثلجة فى صندوق سيارته الخاصة على المارة فى الشارع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح السعودية فى تنظيم موسم الحج

شاهد.. نائب وزير الحج السعودى: موسم الحج نجح وهدفنا إرضاء الله وخدمة الحجاج

شاهد كيف أصبح مشعر منى بعد مغادرة الحجاج بدقائق

موسم الحج

حجاج بيت الله

السعودية

مكة المكرمة




لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة