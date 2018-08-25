"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن "كتائب أنصار الشريعة" بعد إحالة 3 متهمين للمفتى

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور 40 شهرًا على نظر محاكمة المتهمين بقضية "كتائب أنصار الشريعة"، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قررت المحكمة إحالة 3 متهمين للمفتى لأخذ الراى الشرعى فيما أسند للمتهمين، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على بعض النقاط الهامة فى الدعوى.

كم عدد المتهمين فى الدعوى؟

ـ أحالت النيابة العامة 23 متهما للجنايات بالدعوى، وأبرزهم المتهم سيد عطا مؤسس التنظيم.

متى نظرت أولى جلسات الدعوى؟

ـ نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهمين فى 14 مارس 2015، وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، فيما أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم.

ما الدائرة التى تنظر الدعوى؟

ـ تنظر الدعوة الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

نظرت المحكمة أكثر من 53 وكان آخرها جلسة 12 أغسطس، والتى قررت المحكمة فيها إحالة 3 متهمين للمفتى.

ما أهم الأحداث التى شهدتها جلسات الدعوى؟

ـ فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 2 يونيو 2015 أكد خبير الأدلة الجنائية صلاحية جميع الطلقات النارية المضبوطة بحوزة المتهمين.

ـ فى جلسة 31 مايو 2015 تقرر حبس المتهم محمد إبراهيم صالح سنة بتهمة تعمد إهانة المحكمة.

ـ فى جلسة 7 أكتوبر 2015 المحكمة تحيل المحامى منتصر الزيات و5 آخرين لمجلس التأديب لتخلفهم عن حضور الجلسة أو حضور من ينوب عنهم.

ـ فى جلسة 22 أكتوبر المحكمة تستخدم حقها القانونى وتحرك دعوى جنائية ضد 18 متهما لتعمد المتهمين إهانة المحكمة، وتقضى بحبسهم سنة.

ـ فى جلسة 16 أغسطس 2017 المحكمة تستخدم حقها المخول بالقانون وتحيل المحامى النبوى إبراهيم للنيابة بتهمة إهانة المحكمة وحديثه بصورة غير لائقة وخالية من الوقار.

ماذا قالت النيابة العامة فى مرافعتها؟

قال ممثل النيابة العامة فى مرافعته، إن المتهمين استباحوا دماء العباد وأموال ودماء المسحيين، فهم متأسلمون وليسوا بمسلمين، مضيفا أنه ليس للإرهاب دين أو كتاب، فهم مع الشيطان فى أفعالهم، وفى ختام مرافعته طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

ما أخر قرارات المحكمة؟

ـ قررت المحكمة إحالة 3 متهمين للمفتى وتحديد جلسة 14 أكتوبر للنطق بالحكم على المتهمين.