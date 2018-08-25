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سكك حديد مصر تعتذر للركاب لتأخر بعض القطارات عن مواعيدها

السبت، 25 أغسطس 2018 06:45 م
سكك حديد مصر تعتذر للركاب لتأخر بعض القطارات عن مواعيدها السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن اعتذارها للركاب نتيجة وجود تأخيرات ببعض القطارات، لوجود تهديات فى بعض مواقع العمل، ضمن خطة تطوير نظم الإشارات وتجديد السكك.
 
وكررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتذارها للركاب عن تأخير بعض القطارات لوجود تهديات فى مواقع متفرقه على طول شبكة السكك الحديدية، وذلك ضمن الخطة الشاملة التى تقوم بها الهيئة للارتقاء بمنظومة السكة الحديد خلال الفترة المقبلة والتى تتمثل فى الإحلال والتجديد الجارية في معظم عناصر منظومة السكة الحديد فضلاً عن تطبيق إجراءات السلامة والآمان لتصب جميعها في مصلحة الركاب، والتى تتضمن تحديث البنية الأساسية من سكك وإشارات ومحطات وما ينتج عنها وجود تهديات للقطارات فى مواقع العمل.
 
وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، استمرار تطوير منظومة كهربة الإشارات، وتحويلها من النظام الكهروميكانيكى إلى النظام الإلكتروني الذي يحقق أعلى معدلات الأمان ، وذلك يؤدى ذلك إلى تأخير لبعض القطارات نتيجة التهديات لحين الانتهاء من تحديث هذا النظام على الخطوط الطوالى،  موضحا أن متوسط التأخيرات على خط القاهرة الإسكندرية 25 دقيقة، وكذا على خط القاهرة أسوان حوالى 50 دقيقة.
 
 

 


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سكك حديد مصر

القطارات

السكك الحديد




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