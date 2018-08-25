سقوط 3 متهمين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة بقصد الإتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "بلال.س.م" 26 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبو صوير بحوزته 7 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ط.م" 22 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 49 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عنتر.ال.م"20 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.