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سقوط لص سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بشبرا الخيمة

السبت، 25 أغسطس 2018 01:18 م
سقوط لص سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بشبرا الخيمة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
كتب ـ فريق المحافظات
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ألقت مباحث القليوبية، القبض على لص سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، بميدان المؤسسة، تم التحفظ على المتهم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بقيام  الاهالى بضبط لص بميدان المؤسسة أمام محطة مترو شبرا الخيمة. 
 
بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير المدعو "أ. ص" 30 سنة، أخصائى علاقات عامة بمكتب سياحة ومقيم قليوب، أثناء تواجده بميدان المؤسسة لاستقلال إحدى السيارات للتوجه لمسكنه، قام المدعو"عادل"21 سنة،عاطل، السابق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات - سرقة دراجة نارية - أحداث"، وبرفقته شخص آخر فر هاربا، مستقلين دراجة  نارية ماركة بوكسر سوداء اللون بدون لوحات معدنية (جارى فحصها)، بخطف الهاتف المحمول الخاص به، إلا ان المجنى عليه تمكن بمساعدة الأهالى من ضبط المذكور والدراجة النارية وبحوزته الهاتف المحمول، بينما فر المتهم الآخر هاربا، وأثناء ضبط المتهم، حدثت إصابته، بكسر بالمشطية الثانية والثالثة وجرح قطعى بالقدم اليسرى، وتم نقله لمستشفى النيل بشبرا الخيمة وتصرح له بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم .
 
بسؤال المجنى عليه، أيد ما جاء بالفحص، وبمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بارتكاب الواقعة، ورفض الإفصاح عن اسم المتهم الهارب. 
 
كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتطوير مناقشة المتهم المضبوط، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، تحرر عن ذلك المحضر رقم 24001 جنح قسم اول شبرا الخيمة لسنة 2018م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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