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السبت، 25 أغسطس 2018 01:35 م
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سعر الدولار اليوم السبت 25-8-2018

السبت، 25 أغسطس 2018 12:32 م
سعر الدولار اليوم السبت 25-8-2018 الدولار
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الدولار اليوم السبت 25-8-2018، أمام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المحلى، ونظرا لتوقف التعاملات المصرفية للعطلة الأسبوعية للبنوك، ثبت سعر الدولار وجاء فى آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك، كالتالى:

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 

17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

سعر الدولار فى بنك مصر 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة 

17.85 جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 

17.82  جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 

 17.82 جنيه للشراء

 17.92 جنيه للبيع

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

 

 

 
 

 


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