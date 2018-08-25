سد النهضة مهدد بعدم الاكتمال.. اعرف الأسباب على لسان رئيس وزراء إثيوبيا

كتب: محمد الأحمدى

تحدث رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، اليوم السبت، عن تأخر الانتهاء من بناء مشروع سد النهضة، كاشفا السبب وراء ذلك.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده أبى أحمد، حول الأوضاع الراهنة فى بلاده، وشارك فيه عدد من الصحفيين المحليين والأجانب.

وقال أبى أحمد إن "بناء سد النهضة الإثيوبى الكبير كان قد تم تخطيطه، للانتهاء فى 5 سنوات، ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع؛ وخاصة بسبب تدخل شركة ميتيك (شركة تابعة لقوة الدفاع الإثيوبية)".

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية قول أبى أحمد إن "الشركة وإدارتها لم تكن عندها خبرة ولا معرفة للعمل فى مثل هذه المشروعات الكبيرة"، مضيفا أنه بعد مجيئه إلى سُدة الحكم "أسس لجنة لمتابعة سير العمل فى السد، وتشير تقارير اللجنة إلى أن شركة ميتيك لم تنفذ الاتفاقية بشكل مطلوب".

ولفت أبى أحمد إلى أن "شركة سالينى الإيطالية سألت الحكومة الإثيوبية عن التعويضات المالية؛ بسبب تأخر شركة ميتيك للانتهاء من المشروع بالوقت المحدد له"، متحدثا فى الوقت نفسه عن مدير المشروع، الذى قُتل مؤخرا، بقوله: "سيمجنيو بيكلى كان يخدم وطنه وضحى بروحه لأجل الوطن، وإجراءات التحقيق حول القاتل تجرى على قدم وساق".