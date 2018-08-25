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السبت، 25 أغسطس 2018 03:29 م
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"رى الشرقية": إحلال وتجديد شبكات الصرف بـ41 مليون جنيه

السبت، 25 أغسطس 2018 03:09 م
"رى الشرقية": إحلال وتجديد شبكات الصرف بـ41 مليون جنيه شبكات صرف - أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى
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أكدت مديرية الرى بالشرقية، انه جارى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بتكلفة مالية تبلغ 41 مليون و 372 ألف جنيه لخدمة زمام قدره 17 ألف فدان بنطاق دائرة المحافظة بهدف رفع كفائتها وزيادة جودتها فى صرف المياه الزائدة للزراعة، الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من الأعمال و الإلتزام بالمواصفات والجودة المطلوبة.
 
ومن جانبه، أوضح المهندس رضا مهدى مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالشرقية، فى بيان أنه جارى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة العزيزية ومرعى (أ) بتكلفة مالية تبلغ 6 مليون و377 ألف جنيه لخدمة زمام قدره 2500 فدان بالإضافة إلى إحلال و تجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة العزيزية ومرعى (ب) بتكلفة مالية تبلغ 7 مليون و247 ألف جنيه لخدمة زمام قدره 3000 فدان بمركز ومدينة منيا القمح بهدف تحسين مستوى الزراعة وصرف المياه الزائدة بالجودة المطلوبة.
 

 

 


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