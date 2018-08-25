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روسيا تكشف عن مخطط إرهابى لتوريط دمشق فى تهم استخدام أسلحة كيماوية

السبت، 25 أغسطس 2018 08:58 ص
روسيا تكشف عن مخطط إرهابى لتوريط دمشق فى تهم استخدام أسلحة كيماوية المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشنكوف
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن "هيئة تحرير الشام" تعد لعمل استفزازى لاتهام دمشق باستخدام أسلحة كيماوية ضد السكان المدنيين فى محافظة أدلب السورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال ايجور كوناشنكوف (حسبما نقلت وكالة انباء /سبوتنيك/ الروسية):"وفقًا لمعلومات أكدتها بوقت واحد عدة مصادر مستقلة، فإن الجماعات الإرهابية "هيئة تحرير الشام" و"جبهة النصرة" تعدان لعمل استفزازى آخر لاتهام دمشق باستخدام أسلحة كيماوية ضد السكان المدنيين فى محافظة أدلب السورية".

وأضاف كوناشنكوف أن مجموعة خاصة من المسلحين المدربين من قبل الشركة العسكرية البريطانية الخاصة "أوليفا" تخطط لتمثيل عملية إنقاذ لضحايا هجمات كيماوية تقوم بتجهيزها فى إدلب على غرار "الخوذ البيضاء".

فى سياق متصل، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن الجيش السورى أرسل مزيدا من التعزيزات إلى خطوط التماس مع مسلحى المعارضة فى جبال اللاذقية وريفى إدلب وحماة .

وفى البادية السورية .. أشار المرصد إلى استمرار الاشتباكات بين القوات السورية ومسلحى داعش فى منطقة تلال الصفا فى البادية السورية .. وسط قصف جوى للمنطقة التى يتحصن بها التنظيم .

وكانت وكالة الأنباء السورية ( سانا ) أعلنت - أمس - سيطرة الجيش السورى على مناطق شمال تلال الصفا بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش قتل خلالها عدد كبير منهم .


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جبهة النصرة

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