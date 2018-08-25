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السبت، 25 أغسطس 2018 06:44 م
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روسيا ترسل 36 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لاوس بسبب الفيضانات

السبت، 25 أغسطس 2018 06:25 م
روسيا ترسل 36 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لاوس بسبب الفيضانات فيضانات - أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية نقلت 36 طنا من المساعدات الإنسانية إلى دولة لاوس بسبب تضررها جراء الفيضانات.

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم السبت، أن هذه المساعدات نقلت على متن رحلة خاصة لوزارة الطوارئ الروسية، وتشمل محطتين متنقلتين لتوليد الكهرباء وعددا من الزوارق والخيام والبطانيات والأرز والسكر.

وأضاف البيان أنه تم إرسال هذه المساعدات بقرار من الحكومة الروسية بعد وصول طلب من لاوس، موضحا أنه جرت مراسم تسليم الشحنات للجهات المعنية فى مطار لاوس.

يذكر أن فيضانا ضرب جنوب لاوس بسبب انهيار سد لمحطة توليد الكهرباء يجرى بناؤها بمقاطعة "اتابا" نهاية الشهر الماضي؛ مما أسفر عن مصرع 30 شخصا، وتجاوز عدد المفقودين نحو 130 شخصا.

 


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