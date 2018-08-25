رصد ظهور بقع على قرص الشمس تغطى مساحة 75 ألف كيلو متر من السطح

كتب محمد محسوب

أكدت الجمعية الفلكية بجدة، ظهور بقعة فوق الطرف الغربى لقرص الشمس صباح اليوم السبت، مضيفة أنه يزداد حجمها بشكل سريع وهى تغطى مساحة 75,000 كيلومتر وهى تمتلك عدة أنوية مظلمة، ونواتها الرئيسية بحجم الكرة الأرضية.

وأضافت الجمعية، أن البقع الشمسية تتشكل عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسى الذى يكبح الحمل الحراري، وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنة بما حولها وفى العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة، ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تنحل.

وأشارت الجمعية، إلى أنه حتى الآن لم يسجل أى نشاط فى هذه البقعة الشمسية، ما يعنى بأنها هادئة بالتزامن مع مرحلة الحد الأدنى التي تعيشها الشمس فى الوقت الحالى.