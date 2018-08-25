رئيس شركة "تويتر" يدلى بشهادته أمام لجنة بالكونجرس الشهر المقبل

واشنطن (رويترز)

أعلنت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكى، أن الرئيس التنفيذى لشركة تويتر جاك دورسى سيدلى بشهادته أمام اللجنة فى الخامس من سبتمبر، وذلك بعد أن أثار بعض النواب الجمهوريين مخاوف من حذف شبكات التواصل الاجتماعى محتويات مما ينشره المحافظون.

وقال رئيس اللجنة جريج والدن فى بيان إن لجنة الطاقة والتجارة "تعتزم توجيه أسئلة صعبة بشأن كيفية مراقبة وتنظيم تويتر لمحتواه، " نتطلع لتحلى السيد دورسى بالصراحة والشفافية فيما يتعلق بالعملية المعقدة وراء لوغريتمات الشركة والقرارات الخاصة بالمحتوى".

واتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب شركات التواصل الاجتماعى يوم الجمعة بإسكات "ملايين الأشخاص" فى عمل من أعمال الرقابة ولكن دون تقديم دليل يدعم ادعاءه.

وقال ترامب على تويتر دون ذكر شركة معينة" عمالقة وسائل التواصل الاجتماعى يسكتون ملايين الأشخاص. لا يمكنكم فعل ذلك حتى إذا كان ذلك يعنى ضرورة أن نواصل سماع الأخبار الكاذبة مثل سي.إن.إن التى تأثرت معدلات مشاهدتها بشكل خطير. على الناس تحديد ما هو حقيقى وما هو غير ذلك دون رقابة".

وانتقد ترامب أيضا وسائل التواصل الاجتماعى الأسبوع الماضى قائلا دون تقديم دليل إن شركات لم يكشف النقاب عنها "تميز فى المعاملة تماما ضد الأصوات الجمهورية/المحافظة".

وجاءت هذه التغريدات بعد اتخاذ شركات أبل وفيسبوك وجوجل التابع لشركة ألفابيت إجراءات لحذف بعض ما نشره موقع انفوورز الإلكترونى الذى يديره اليكس جونز أحد أنصار نظرية المؤامرة.