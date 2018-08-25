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رئيس جمهورية فيتنام يصل الأقصر لبدء جولة سياحية تستغرق يوما واحدا

السبت، 25 أغسطس 2018 04:59 م
رئيس جمهورية فيتنام يصل الأقصر لبدء جولة سياحية تستغرق يوما واحدا رئيس دولة فيتنام تران داى كوانج
(أ ش أ)
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وصل إلى مطار مدينة الأقصر الدولى اليوم السبت، رئيس جمهورية فيتنام تران داى كوانج ؛ لبدء جولة سياحية وسط إجراءات أمنية مكثفة وذلك على هامش زيارته لمصر تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة الرئيس كوانج للأقصر يومًا واحدًا يزور خلالها المعابد والمقابر الفرعونية بالبرَّين الشرقى والغربى ، كما يحضر أحد عروض الصوت والضوء ويلتقى المحافظ محمد بدر وأعضاء البرلمان تمهيدًا لعقد بروتوكول تعاون سياحى بين دولة فيتنام ومحافظة الأقصر ثم يغادر ظهر غد الأحد.

وكان فى استقبال الرئيس الفيتنامى بالمطار كل من محافظ الأقصر واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر واللواء هشام عيسى مدير المطار ووفد من السفارة الفيتنامية وكذلك لفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة ؛ حيث وصل كوانج على متن طائرة خاصة وتوجه فور وصوله لبدء جولته السياحية.

 

 


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