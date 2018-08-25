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رئيس جامعة الأزهر يثمن جهود القوات المسلحة والشرطة فى التصدى لهجوم العريش

السبت، 25 أغسطس 2018 10:22 م
رئيس جامعة الأزهر يثمن جهود القوات المسلحة والشرطة فى التصدى لهجوم العريش الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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ثمن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، الجهود التى يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة فى سبيل التصدى للأعمال الإرهابية الغاشمة من قبل فئات الشر والضلال على أرض سيناء المباركة التى تجلى عليها رب العزة.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بتصدى حراس الوطن اليوم السبت للمجموعة الإرهابية، التى هاجمت الكمين الأمنى بالطريق الساحلى لمدينة العريش، واستخدامهم للأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف الآر بى جى، كما أشاد رئيس جامعة الأزهر بتصدى أبطال مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة مما نتج عنه مقتل أربعة عناصر من الجماعات الإرهابية وفرار الباقين.

وطالب رئيس جامعة الأزهر جموع الشعب المصرى بالتكاتف ووحدة الصف خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية ودعمها بكل قوة فى الحرب ضد الإرهاب وخفافيش الظلام التى تسعى للنيل من الوطن الحبيب مصرنا الغالية.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن أبناء الوطن يثمنون التضحيات التى يبذلها رجال الجيش والشرطة من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن ومقدراته، مؤكدا الدعم الكامل للجهود المبذولة من القيادة السياسية، ومن أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية فى العملية الشاملة سيناء 2018 م، فى حربها ضد الإرهاب والتطرف، لافتا إلى إيمان الشعب العميق بالجهود المبذولة فى سبيل القضاء على الإرهاب واستئصال شأفته من جذوره.

 


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جامعة الازهر

الازهر الشريف

سيناء

العريش




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