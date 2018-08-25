رئيس بعثة الحج يلتقى نوابه قبل مغادرة مكة ويشيد بعمل الأئمة

التقى المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج بنوابه للبعثات المختلفة قبل قليل بمقر البعثة بمكة المكرمة قبل رحيله إلى جده ومنها إلى المدينة المنورة ثم عائدا إلى مصر.

وشمل اللقاء استعراض عمل البعثات والشكل التنظيمى وتحقق اهداف البعثة والملاحظات التى تم رصدها.

وتلقى مروان تقارير نصية حول عمل البعثات النوعية وتم مناقشتها خلال الاجتماع المغلق لمناقشة التفاصيل.

وتلقى مروان تقريرا حول عمل البعثة النوعية لأئمة الاوقاف حيث اشاد مروان بجهد الدعاة وعملهم فى شكل منظم وهادف والتزامهم بالزى الازهرى.

وهنأ مروان نوابه بنجاح الموسم ونجاح عمل البعثة موجها لهم الشكر على جهودهم فى تحقيق اهداف البعثة.