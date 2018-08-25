video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 09:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس بعثة الحج يلتقى نوابه قبل مغادرة مكة ويشيد بعمل الأئمة

السبت، 25 أغسطس 2018 08:23 م
رئيس بعثة الحج يلتقى نوابه قبل مغادرة مكة ويشيد بعمل الأئمة رئيس بعثة الحج يلتقى نوابه
رسالة مكة المكرمة - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

التقى المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج بنوابه للبعثات المختلفة قبل قليل بمقر البعثة بمكة المكرمة قبل رحيله إلى جده ومنها إلى المدينة المنورة ثم عائدا إلى مصر.

 

وشمل اللقاء استعراض عمل البعثات والشكل التنظيمى وتحقق اهداف البعثة والملاحظات التى تم رصدها.

 

وتلقى مروان تقارير نصية حول عمل البعثات النوعية وتم مناقشتها خلال الاجتماع المغلق لمناقشة التفاصيل.

 

وتلقى مروان تقريرا حول عمل البعثة النوعية لأئمة الاوقاف حيث اشاد مروان بجهد الدعاة وعملهم فى شكل منظم وهادف والتزامهم بالزى الازهرى.

 

وهنأ مروان نوابه بنجاح الموسم ونجاح عمل البعثة موجها لهم الشكر على جهودهم فى تحقيق اهداف البعثة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الميثاق الغليظ وضرورة الحفاظ عليه".. خطبة وزارة الأوقاف الجمعة المقبلة

بعثة الحج

ائمة الاوقاف

عمر مروان




لا تفوتك
أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة