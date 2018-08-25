رئيس الوزراء يطمئن على أوضاع الحجاج.. ورئيس البعثة يؤكد نجاح الموسم

نورا فخرى

تلقى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس البعثة الرسمية للحج، اتصالا هاتفيا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للاطمئنان على حالة الحجاج المصريين، وإجراءات عودتهم إلى مصر.

وأكد المستشار عمر مروان لرئيس الوزراء، نجاح موسم الحج هذا العام، وعدم وجود مشاكل كبيرة.

وحسب البيان الصحفي، أشار مروان، إلى أن أداء البعثات المختلفة، تم على أفضل وجه ممكن، والتعاون بينها كان على درجة كبيرة من أجل راحة الحجاج، وضمان سلامتهم، والعودة لمصر بعد انتهاء المناسك .