video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يطمئن على أوضاع الحجاج.. ورئيس البعثة يؤكد نجاح الموسم

السبت، 25 أغسطس 2018 01:01 م
رئيس الوزراء يطمئن على أوضاع الحجاج.. ورئيس البعثة يؤكد نجاح الموسم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
نورا فخرى
إضافة تعليق
تلقى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس البعثة الرسمية للحج، اتصالا هاتفيا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للاطمئنان على حالة الحجاج المصريين، وإجراءات عودتهم إلى مصر.

وأكد المستشار عمر مروان لرئيس الوزراء، نجاح موسم الحج هذا العام، وعدم وجود مشاكل كبيرة.

وحسب البيان الصحفي، أشار مروان، إلى أن أداء البعثات المختلفة، تم على أفضل وجه ممكن، والتعاون بينها كان على درجة كبيرة من أجل راحة الحجاج، وضمان سلامتهم، والعودة لمصر بعد انتهاء المناسك .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

397 من حجاج الجمعيات يغادرون للمدينة غدا.. وبدء العودة للوطن الإثنين

عمر مروان

مصطفي مدبولي

الحجاج

خبر

بعثة الحج

اخبار اليوم




لا تفوتك
حكاية "الدائرى الإقليمى" الأطول فى الشرق الأوسط× 11 معلومة و20 صورة

حكاية "الدائرى الإقليمى" الأطول فى الشرق الأوسط× 11 معلومة و20 صورة

وزير التنميه المحلية يصدر قرارا بحظر سير التوك توك على الطرق الرئيسية

وزير التنميه المحلية يصدر قرارا بحظر سير التوك توك على الطرق الرئيسية

"يا بيتُ هل هَذى نهايةُ عهدِنا.. يا بيتُ وَدِّعَ بالسلامِ مُسَافِرا".. قوافل الحجيج المتعجلة تودع الكعبة المشرفة بطواف الوداع.. ارتفاع عدد الوفيات لـ 43 حالة.. والعيادات الطبية تستقبل المرضى على مدار 24 ساعة

"يا بيتُ هل هَذى نهايةُ عهدِنا.. يا بيتُ وَدِّعَ بالسلامِ مُسَافِرا".. قوافل الحجيج المتعجلة تودع الكعبة المشرفة بطواف الوداع.. ارتفاع عدد الوفيات لـ 43 حالة.. والعيادات الطبية تستقبل المرضى على مدار 24 ساعة

العالم السرى لأطفال الشوارع.. عصابات منظمة تستغل "الأحداث".. الضحايا لـ"اليوم السابع": التفكك الأسرى والعلاقات غير الشرعية وراء وجودنا فى الشوارع.. ونتعرض لانتهاكات جسدية ونعمل طوال اليوم مقابل علبة كشرى

العالم السرى لأطفال الشوارع.. عصابات منظمة تستغل "الأحداث".. الضحايا لـ"اليوم السابع": التفكك الأسرى والعلاقات غير الشرعية وراء وجودنا فى الشوارع.. ونتعرض لانتهاكات جسدية ونعمل طوال اليوم مقابل علبة كشرى

ليفربول فى مهمة صعبة ضد برايتون قاهر مانشستر يونايتد

ليفربول فى مهمة صعبة ضد برايتون قاهر مانشستر يونايتد

مش بس المواعين.. 5 حاجات ممكن تنضفيها فى غسالة الأطباق

مش بس المواعين.. 5 حاجات ممكن تنضفيها فى غسالة الأطباق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة