دواوين الوزارات×24 ساعة..النقل تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

"التضامن" ترسل لجنة لإنهاء إجراءات سفر الحجاج من المدينة المنورة

وزارة التموين:

التموين تطمئن المواطنين بتوفير جميع السلع واللحوم طوال أيام العيد

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تعلن نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى نهاية الشهر الجارى

وزارة الصحة:

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين فى السعودية لـ43

وزارة الإسكان:

غدا.. آخر موعد لاختيار وحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تضبط 1284 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

وزارة النقل:

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يعلن بدء تدريب شباب العاملين لإعداد صف ثان لتحمل المسئولية