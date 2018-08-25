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دعوة لاعتصام أمام الصليب الأحمر برام الله الثلاثاء المقبل تضامنا مع الأسرى

السبت، 25 أغسطس 2018 04:05 م
دعوة لاعتصام أمام الصليب الأحمر برام الله الثلاثاء المقبل تضامنا مع الأسرى مظاهرات فى فلسطين
أ ش أ
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دعت القوى الوطنية والإسلامية فى محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، إلى المشاركة فى الاعتصام الأسبوعى للأسرى أمام الصليب الأحمر فى مدينة البيرة التابعة لمحافظة رام الله ظهر يوم الثلاثاء المقبل، دعما للأسرى المضربين عن الطعام، وتأكيدا على مواصلة الحملة الوطنية رفضا لسرقة مخصصات أهالى الشهداء والجرحى والأسرى.

ودعت القوى فى بيان اليوم السبت إلى مشاركة واسعة فى دعم أهالى الخان الأحمر رفضا لسياسات التطهير العرقى،  والدعوة للصلاة الجمعة المقبل فى خيمة الاعتصام المقامة فى الخان الأحمر، فضلا عن المسيرات الداعمة لصمود التجمعات البدوية بوابة القدس الشرقية.

وأكدت القوى رفض التصريحات والمواقف الأمريكية الأخيرة، وخصوصا تجاه القدس، فضلا عن رفض تحويل 200 مليون دولار ضمن أكثر أشكال الابتزاز "وقاحة"، مؤكدة رفضها القاطع لمقايضة حق الشعب بالعودة بكل الأموال الأمريكية.

وأدانت القوى إجراءات الاحتلال الإسرائيلى فى القدس المحتلة وحملات الاستيطان المسعورة والمحاولات الجارية للمس بالوضع القائم فى المسجد الأقصى، تمهيدا للتقسيم الزمانى والمكاني.. مشددة على أنه لا يحق الصلاة لغير المسلمين فيه.. داعية لجان الحراسة والحماية الشعبية لمواجهة المستوطنين مع تصاعد الاعتداءات اليومية على القرى والبلدات والمواطنين الفلسلطينين، والتصدى لهم بكل الإمكانات المتاحة.


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