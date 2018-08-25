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دائرة أوقاف القدس تحذر إسرائيل من القرارات المتعلقة بإسلامية المسجد الأقصى

السبت، 25 أغسطس 2018 08:05 م
دائرة أوقاف القدس تحذر إسرائيل من القرارات المتعلقة بإسلامية المسجد الأقصى المسجد الأقصى
رام الله (رويترز)
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حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس اليوم السبت، إسرائيل من اتخاذ أى قرار من شأنه المساس بإسلامية المسجد الأقصى من خلال السماح لغير المسلمين بالصلاة فيه.

وقالت الدائرة فى بيان "المسجد الأقصى المبارك هو الحرم القدسى الشريف بمساحته البالغة 144 دونما وجميع الطرق المؤدية إليه، وهو مسجد إسلامى وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد".

وأوضحت دائرة الأوقاف أن هذا البيان يأتى بعد أن "تداولت وسائل الإعلام المختلفة أمس خبرا مفاده أن المحكمة الإسرائيلية العليا طالبت شرطة الاحتلال وجهات حكومية أخرى تقديم الأسباب خلف استمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف وأداء الصلوات التلمودية فيه".

وقالت فى بيانها "إن المحكمة الإسرائيلية العليا والتى تعتبر أعلى هيئة قضائية فى حكومة إسرائيل منحت فترة ستين يوما للرد على أسباب منع المتطرفين اليهود من أداء الصلوات التلمودية فى باحات المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسى الشريف".

وأضافت "جاء قرار محكمة الاحتلال استجابة لالتماس قدمته جمعية أمناء جبل الهيكل طالبت فيه بمنح اليهود حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك".

وتسمح إسرائيل لغير المسلمين بدخول المسجد الأقصى فى أوقات محددة دون الصلاة فيه.

وجاء فى بيان دائرة الأوقاف "إن المسجد الاقصى المبارك/الحرم القدسى الشريف لن يخضع لأية قوانين أرضية، وليس للمحكمة الإسرائيلية أى صلاحية على المسجد".

وأضاف البيان "إن القانون الربانى هو القانون الوحيد الذى ينطبق على المسجد الاقصى المبارك، وسيبقى مسجدا إسلاميا خالصا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".

وشهدت ساحات المسجد الأقصى خلال الفترة الماضية مواجهات محدودة بين المصلين والشرطة الإسرائيلية أدت إلى إغلاق بوابات المسجد مما اضطر المصلين لأداء الصلاة على بواباته قبل أن يعاد فتحها فى وقت لاحق.

 


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