حكومة ولاية أسترالية تدرس مشروع لتأجير القبور لارتفاع تكلفة الدفن

كتب مصطفى عنبر

تدرس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، مسودة قانون يسمح بتأجير القبور، وذلك بعد تقديم قانون القبور والمحارق فى المنطقة فى شهر يونيو الماضى.

يسمح القانون المُقترح باستئجار القبور لمدة 25 إلى 99 عاماً إذا لم يكن لأقرباء المتوفى القدرة على دفع رسوم الأجرة لقبور دائمة خاصة بذويهم. حسبما أفادت صحفية سيدنى مورنينغ هيرالد.

وتقول المكتبة العامة لنيو ساوث ويلز أن الدفن أصبح باهظ الثمن، وإن القبر الواحد يمكنه أن يكلف ما بين 2، 970 و4، 800 دولار استرالى (2، 727- 3، 506 دولار أمريكي).

ويعنى هذا القانون أنه يمكن إزالة حجر الشاهدة للمتوفى المستأجر أن لم يتم تجديد الأجرة خلال عامين من انتهاء المدة المتفق عليها. وتُنقل الجثة فى هذه الحالة إلى مقبرة عامة أو ما يسمى بـ"غرف العظام" كى يتم تأجير القبر لعائلة أخرى.

وقال وزير الأوقاف فى الولاية الاسترالية، بول توول، للصحيفة المحلية أنه فى حين رأت الحكومة أن الدفن "مسألة حساسة"، ساهمت القبور المتجددة عملياً فى جعل المقابر مستدامة.

كما عبّر ممثل المجلس اليهودى فى نيو ساوث ويلز عن ارتياحه لأن القانون سيراعى المعتقدات الدينية أن كانت تحتم عدم إعادة استخدام القبر لأكثر من شخص وبالتالى لن يؤثر القانون فعلياً على مجتمعه حسب قوله.

من جهته، انتقد أحد قادة حزب العمال المعارض، ميك فيتش، القانون قائلاً أن هذا "يفرض خيارات مريعة على كثير من العائلات، وسيقسم المقابر إلى طبقتين الأولى ممن لديها المال الكافى لحيازة قبر دائم والثانية التى لا تملك المال ممن ستُجبر على رؤية موتاها وهى تُخرج من القبور".

وستأخذ لجنة القوانين العليا بالأدلة العامة فيما يخص مسودة القانون حتى تاريخ 7 سبتمبر، وستعلن القرار بعد شهر من ذلك.