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حبس 7 متهمين لتنقيبهم عن الآثار وتبادل إطلاق النيران مع أفراد الأمن بالفيوم

السبت، 25 أغسطس 2018 02:29 م
حبس 7 متهمين لتنقيبهم عن الآثار وتبادل إطلاق النيران مع أفراد الأمن بالفيوم حبس - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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أمرت نيابة مركز الفيوم، اليوم السبت، بحبس 7 متهمين فى واقعة التنقيب عن الآثار بمنطقة الكنز الأثرية، بقرية هوارة المقطع، التى لقى فيها عامل مصرعه، 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط متهم آخر هارب، مع حبس خفيران بهيئة الآثار، 4 أيام، وإخلاء سبيل فرد أمن بالمنطقة بضمان وظيفته.

 

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، الأربعاء الماضى، بوقوع إطلاق أعيرة نارية وإصابة مواطن، بمنطقة الكنز الأثرية، بطريق هوارة المقطع بمركز الفيوم.

 

وإنتقلت قوات الشرطة بالمركز، إلى مكان البلاغ، وتبين وجود حفرة، وبجوارها أدوات التنقيب عبارة عن "3 جرادل، وفأس، وحبل بطول 20 متر، على عمق 1.5 متر وقطر 1 متر"، وتقابلوا مع كل من "رجب.خ.ع" (40 سنة-خفير بهيئة الآثار بالفيوم)، وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9 مم ، المرخصة له عهدة هيئة الآثار بالفيوم، و"وليد.س.ع" (32 سنة- خفير بهيئة الآثار بالفيوم)، وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9 مم، المرخصة له عهدة هيئة الآثار بالفيوم، و"أحمد.ش.م" (32 سنة- مراقب أمن بهيئة الآثار بالفيوم)، وجميعهم من دمشقين.

 

وقال الأول فى محضر الشرطة، أنه أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بالمنطقة الأثرية، شاهدوا بعض الأشخاص ينقبون عن الآثار، وأثناء ذلك شاهدهم أحد المتهمين، فأطلق عيار نارى تجاههم، فبادلاه إطلاق الأعيرة النارية، وأسفر ذلك عن إصابة المتهم "ربيع.ع.ش" (35 سنة-عامل)، ومقيم بقرية هوارة المقطع، بطلق نارى بالظهر أحدثت فتحة دخول وخروج من البطن، مما أدى لوفاته، وتمكن باقى المتهمون من الهرب.

 

وتحفظت قوات الشرطة، على السلاح المرخص عهدة هيئة الأثار بحوزة الأول والثانى، وأدوات التنقيب، وتوصلت الشرطة إلى أن المتهمين الهاربين فى الواقعة، هم: "عصام سيد.ع.ح" (38 سنة-عامل)، و"محمد.ع.س.ع" (40 سنة-عامل)، و"رمضان.ش.ع" (45 سنة-فلاح)، و"خالد.م.س" (23 سنة-عامل)، و"مصطفى.م.ع" (46 سنة-عامل بالأوقاف)، و"السيد البدوي.م.إ" (38 سنة-فنى بشركة الكهرباء)، وجميعهم يقيمون بقرية هوارة المقطع، وكلا من "رجب.ع.ع" (55 سنة - صاحب مكتب مقاولات)، ومقيم بقرية كفور النيل، و"أحمد.م.ع" (23 سنة - هارب).

 

تم تقنين الإجراءات، وضبط المتهمين عدا الثامن، وبحسب البيان الأمنى، بمواجهتهم، أقروا بوجودهم محل الواقعة، ونفوا وجود أسلحة نارية بحوزتهم أثناء التنقيب أو إطلاق أعيرة نارية، وأمرت النيابة العامة بحبس كلاً من الخفيران بهيئة الآثار بالفيوم، "رجب.خ.ع" و"وليد.س.ع"، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، على أن يراعى لهما التجديد فى الميعاد القانونى، وإخلاء سبيل فرد الأمن بالهيئة "أحمد.ش.م.ز" من ديوان المركز بضمان وظيفته.

 

كما قررت النيابة العامة حبس المتهمين المضبوطين 4 أيام على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار المتهم الهارب فى هذه القضية.


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