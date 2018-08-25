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حبس مزارع بطوخ 4 أيام بتهمة التزوير فى وثيقة زواج ابنته القاصر لثرى خليجى

السبت، 25 أغسطس 2018 07:44 م
حبس مزارع بطوخ 4 أيام بتهمة التزوير فى وثيقة زواج ابنته القاصر لثرى خليجى حبس -ارشيفية
كتب فريق المحافظات
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قررت نيابة طوخ  حبس "حمد. س" مزارع 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التزوير فى وثيقة الزواج العرفى من خليجى باعترافه أنها ليست قاصرا وهى قاصر.

وأكد مصدر أمنى  أنه تم تحرير مذكرة من المجلس القومى للمرأة ومنظمة حقوق الإنسان بالقاهرة بضرورة فتح التحقيق فى الواقعة فى محضر رقم 10797 إدارى مركز طوخ، مشيرا أن الزوج خليجى قد تزوج القاصر بعلم والدها وقدم مهر مبلغ 125 ألف جنيه.

كان العميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ قد تلقى بلاغا من "م ب ج" 37 سنة خليجى يتهم فيه "ح س" مزارع بقيامه بتزويج نجلته له وفى الصباحية هربت من الشقة.

وتوصلت تحريات المباحث أن الخليجى تزوج الفتاة "س" 17 عاما عن طريق خاطبة وبسبب أنها قاصر تم زواجه منها عرفيا بعد أن دفع مبلغ 125 ألف جنيه لوالدها، واستأجر شقة لها فى منطقة الفلل بمدينة بنها، وفى الصباحية هربت الفتاة من الشقة فذهب إلى والدها لسؤاله عنها فقال المزارع له إنها لم تأت إليه.

وتوجه الزوج إلى مركز الشرطة وحرر محضر رقم 10979 إدارى ضد الوالد والعروس وتم ضبط والد العروس وأحيلا للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.

 


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