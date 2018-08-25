حبس عاطل 4 ايام بالإسكندرية لقتله شخص لاعتراضه على تحرشه بزوحته

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة حبس عاطل لقتله شخص اعترض على تحرشه بزوجته فى شاطىء ابو يوسف بالإسكندرية بعد أن حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية اخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، و إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بشاطئ منطقة أبو يوسف دائرة القسم .

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من" طرف أول " م ا ا 40 سنة نقاش مصاب بإشتباه كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم ،وتوفى وطرف ثان "، و م ا 39 سنة بدون عمل.

يأتى ذلك بسبب قيام الثانى بمعاكسة زوجة الأول أثناء تواجدهم بالشاطئ المشار إليه ، حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة وتعدى خلالها الثانى علي الأول بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته و أيد الواقعة شاهدى رؤية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم ، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة و تم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بمستشفى مبرة العصافرة غرب وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة و تحرر المحضر رقم 9960 / 2018 جنح قسم شرطة الدخيلة .