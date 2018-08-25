حالة الطقس اليوم السبت 25/8/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.



حالة الطقس اليوم فى مصر



كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





الطقس فى الأردن



نهاراً: تستمر درجات الحرارة حول إلى أعلى من معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق. وتكون حارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء لطيفة إلى معتدلة في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.





الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق\ن وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.





