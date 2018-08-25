video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 12:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم السبت 25/8/2018 فى مصر والدول العربية

السبت، 25 أغسطس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 25/8/2018 فى مصر والدول العربية طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر 


كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.


الطقس فى الأردن 


نهاراً: تستمر درجات  الحرارة حول إلى أعلى من معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق. وتكون حارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء لطيفة إلى معتدلة في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


الطقس فى فلسطين 

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق\ن وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طقس الغد حار على الوجه البحرى شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 36

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة