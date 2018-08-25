حاجة مصرية: فقدت زوجى فى حادث مسجد الروضة واستضافتنى السعودية للحج

مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضى

أخفت حاجة مصرية معاناتها مع أوجاع الفشل الكلوي الذي سكن جسدها قبل نحو 7 أشهر خوفاً من حرمانها من أداء فريضة الحج إثر اختيارها لتكون ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبعد وصولها لمكة المكرمة وأدائها طواف القدوم عادت إلى مقر إقامة الضيوف وهي تشعر بألم عارض زارت على إثره العيادة الخاصة بالبرنامج ليكتشف طبيب العيادة الخاص سرها الذى أخفته.

واكتشف الدكتور أشرف بدر الطبيب المرافق لحجاج أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية، سر الحاجة "صبيحة" بعد زيارتها للعيادة وسؤالها عن تاريخها المرضي، لتجيب بأنها تعاني من فشل كلوي منذ 7 أشهر، وتعمل غسيل كلوي 3 مرات أسبوعياً.

ويوضح الدكتور أن الحاجة صبيحة جاءت للعيادة تشكو من ألم عارض بسيط لديها وأبلغتهم أنها تقوم بالغسيل الكلوي 3 مرات أسبوعياً وحريصة على أداء الحج ولم تخبر أحداً لخوفها من عدم تمكنها من أداء الحج، حيث تم عمل الإجراءات اللازمة وإجراء 3 جلسات غسيل لها حتى الآن، الأولى كانت في مستشفى النور والثانية في مستشفى عرفة والثالثة يوم العيد في مستشفى منى، وجاري متابعة حالتها.

من جانبها، روت الحاجة صبيحة محمود محمد 47 عاماً قصتها،:"أعاني من الفشل الكلوي وأتيت إلى المملكة لأداء الحج دون مرافق، ووجدت الجميع هنا أبنائي.

وأضافت: بعد أن أجرت جلسة غسيل كلوي في مستشفى منى إثر اكتشاف الفريق الطبي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

وتُكمِل سرد قصتها مع الأقدار قائلة: "فقدت زوجي في أحداث تفجير مسجد الروضة في عام 2017، ولدي 5 أبناء وبنت أحدهما يعاني من إعاقة، واكتشفت إصابتي بالفشل الكلوي قبل 7 أشهر وقرر الأطباء إجراء 3 جلسات أسبوعية للغسيل.

وأوضحت الحاجة صبيحة "تم إبلاغي باختيارى للحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وهذه حجتي الأولى وعندما وصلت إلى مكة المكرمة دون مرافقة أحد من أسرتي أبلغوني في العيادة الطبية بأنه بإمكاني إتمام حجي وإجراء الغسيل الكلوي بكل يسر وسهولة ولله الحمد، وقاموا بمتابعة حالتي ونقلوني إلى عدد من المستشفيات لإتمام الغسيل الكلوى، بإشراف ومتابعة من رئيس اللجنة الصحية لحجاج مصر عبدالله بن صالح المطرفى".

ورفعت أكف الضراعة لخالقها تدعو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المكرمة غير المستغربة والضيافة الكبيرة لأسر الشهداء والمصابين من مصر التي لم تكن تتوقع أن تكون بـمثل هذا الكرم والحفاوة.

وأكد رئيس اللجنة الصحية لحجاج أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية عبدالله المطرفي، أنه يجري متابعة حالة الحاجة صبيحة وتم مرافقتها من المخيم بمنى إلى المستشفى والبقاء معها حتى أنهت جلسة الغسيل، مؤكداً أن جميع ضيوف خادم الحرمين الشريفين يتم متابعة أحوالهم الصحية والاهتمام بها من أجل سلامتهم وراحتهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأوضح المطرفي أنه منذ وصول الحجاج المصريين من ضيوف الملك تم إجراء أكثر من 350 حالة كشف تم نقل 3 حالات منها للمستشفى إلى جانب متابعة حالة الحاجة "صبيحة"، مشيراً إلى أنه يوجد سيارتي إسعاف مجهزة بطواقم طبية من 3 أطباء و3 ممرضات.