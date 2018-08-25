جد "طفل الشروق المختطف" يرفع الإدعاء المدني ضد المختطفين إلى 100 ألف جنيه

كتب إيهاب المهندس

قال المستشار فايز ملك جد الطفل سامى هشام الذى تعرض للاختطاف على يد عصابة بمنطقة الشروق، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خطف طفل الشروق"، إنه سيقوم برفع الإدعاء المدنى ضد المتهمين من 10 آلاف جنيه وواحد إلى 100 ألف جنيه وواحد، وأن الحادث مازال يؤثر على نفسيه حفيده، حيث ظل حفيده لمدة 6 أيام بحوزة المجرمين.

وأضاف "جد" الضحية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأسرة قامت برحلة ترفيهية للطفل إلى أوروبا والساحل الشمالى فى محاولة لمعالجة الآثار السلبية التى نتجت عن الحادث، مشيرا إلى أن الضحية تعرف على المتهمين وعلى الأسلحة التى كانت بحوزتهم فى النيابة العامة.

وأشار جد الطفل إلى أن المتهم الرئيسي وليد عبد الغنى هدد الأسرة بقتل الطفل أو إرسال جزء من يده فى حال عدم دفع الفدية، منوها إلى أنه سيتنازل عن الادعاء المدنى ضد أبناء المتهم الأول خشية على مستقبلهم.

جدير بالذكر أن محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار لطيف سليمان، ستنظر اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خطف طفل الشروق".

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل، باصطحاب المتهمين الثمانية، كما قامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم .

وترجع وقائع القضية إلى بلاغ من موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها 7 سنوات من أمام مسكن والد زوجها بالحى الثالث باستخدام سيارة ملاكى، وقد أجرى الخاطفون اتصالات هاتفية بأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية نظير إطلاق سراحه.