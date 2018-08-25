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توزيع هدايا على عرسان "فرح مصر" بتنظيم محافظة القاهرة

السبت، 25 أغسطس 2018 08:24 م
توزيع هدايا على عرسان "فرح مصر" بتنظيم محافظة القاهرة نائب محافظ القاهرة يوزع هدايا على عرسان "فرح مصر"
كتب سيد الخلفاوى
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وزع اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، هدايا عينية ونقدية على عرايس "فرح مصر"، الذى تم تنظيمه برعايته بحديقة إبن سندر بحى الزيتون، بمساهمه أهل الخير وعدد من الجمعيات الخيرية وأهالى محافظة القاهرة.
 
وقال نائب محافظ القاهرة، أنه تم تنظيم حفل زفاف جماعى لـ20 عريس وعروسة من محدودى الدخل بمساهمة من أهل الخير، مشيرا إلى أن مبادرة الحمل الجماعى تم الإعداد لها منذ أشهر وتم إختيار المنطبق عليهم الشروط ، كما تم تجهزيهم، وذلك لرفع العبء عنهم مرعاه لظروفهم الإقتصادية.
 
وقال نائب المحافظ، أن مطربى الحفل تبرعوا بإحيائهم الحفل مجانا، وكذلك أهالى المنطقة تبرعوا بهدايا للعروسان، مشيرا إلى أنه سيتم تكرار تنظيم الحفل بشكل دورى.
 
 

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