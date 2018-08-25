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السبت، 25 أغسطس 2018 09:46 م
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تنفيذ 862 حكم وضبط 96 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

السبت، 25 أغسطس 2018 09:33 م
تنفيذ 862 حكم وضبط 96 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الاسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية ، وتمكنت الحملة من تنفيذ 862 حكمًا متنوعًا منها 607 أحكام جزئية، و175 حكم غرامات، و42 مستأنف ، 36 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 9900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 96 متهمًا هاربا محكومًا عليه.
 
تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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